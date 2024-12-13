العليمي يصادق على حكم إعدام قاتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

أكد مصدر قضائي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد صادق على حكم الإعدام بحق المحكوم عليه عفيف سالم محمد الحاج، المتهم بقتل والدته عمدًا في جريمة بشعة هزت الرأي العام.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 27 أبريل 2020، حيث أقدم المتهم على قتل والدته بطريقة وحشية، بتقطيع جثتها إلى نصفين وقطع رأسها ووضعها في شنطة، في منطقة دار المعلمين بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن.

وحسب المصدر القضائي، فقد تم استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام، ويجري حاليًا تحديد موعد لتنفيذ الحكم في الأيام القادمة.