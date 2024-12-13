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العليمي يصادق على حكم إعدام قاتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

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العليمي يصادق على حكم إعدام قاتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

العليمي يصادق على حكم إعدام قاتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - كلمتك/خاص

أكد مصدر قضائي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد صادق على حكم الإعدام بحق المحكوم عليه عفيف سالم محمد الحاج، المتهم بقتل والدته عمدًا في جريمة بشعة هزت الرأي العام.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم 27 أبريل 2020، حيث أقدم المتهم على قتل والدته بطريقة وحشية، بتقطيع جثتها إلى نصفين وقطع رأسها ووضعها في شنطة، في منطقة دار المعلمين بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن.

وحسب المصدر القضائي، فقد تم استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام، ويجري حاليًا تحديد موعد لتنفيذ الحكم في الأيام القادمة.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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