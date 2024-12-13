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اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

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اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - كلمتك/خاص

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أن المشروع السياسي للمجلس يتمثل في بناء دولة فيدرالية جنوبية تعتمد على الدستور والقانون، مشددًا على أن جميع أقاليم الجنوب، بما فيها سقطرى، ستتمتع بإدارة ذاتية لشؤونها بعد استعادة الدولة الجنوبية المستقلة.

وفي تغريدة له قال شطارة: "حكم الدولة المركزية انتهى، والدولة الفيدرالية ستنهض عبر دستور يضمن حقوق الناس، وكل إقليم جنوبي سيُدار ذاتيًا ضمن إطار الدولة الفيدرالية."

وأوضح شطارة أن سقطرى ستكون كغيرها من محافظات الجنوب، وستحظى بحق إدارة شؤونها ضمن النظام الفيدرالي، مؤكدًا أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز العدالة وضمان الحقوق لجميع أبناء الجنوب.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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