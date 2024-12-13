اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أن المشروع السياسي للمجلس يتمثل في بناء دولة فيدرالية جنوبية تعتمد على الدستور والقانون، مشددًا على أن جميع أقاليم الجنوب، بما فيها سقطرى، ستتمتع بإدارة ذاتية لشؤونها بعد استعادة الدولة الجنوبية المستقلة.

وفي تغريدة له قال شطارة: "حكم الدولة المركزية انتهى، والدولة الفيدرالية ستنهض عبر دستور يضمن حقوق الناس، وكل إقليم جنوبي سيُدار ذاتيًا ضمن إطار الدولة الفيدرالية."

وأوضح شطارة أن سقطرى ستكون كغيرها من محافظات الجنوب، وستحظى بحق إدارة شؤونها ضمن النظام الفيدرالي، مؤكدًا أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز العدالة وضمان الحقوق لجميع أبناء الجنوب.