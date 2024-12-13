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يمن موبايل تطلق تحذير هام من التعامل مع هذا الامر - أخبار كلمتك

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يمن موبايل تطلق تحذير هام من التعامل مع هذا الامر - أخبار كلمتك

يمن موبايل تطلق تحذير هام من التعامل مع هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - كلمتك/خاص

حذرت شركة يمن موبايل من الانتشار المتزايد للجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال وسرقة الهوية والابتزاز، مشيرة إلى أن الرسائل مجهولة المصدر تعد إحدى الوسائل الشائعة التي تُستخدم لاستهداف الأفراد والشركات.

وأكدت الشركة في بيان لها على ضرورة اتباع ثلاث خطوات مهمة عند التعامل مع مثل هذه الرسائل:

  1. تجنب فتح الروابط المرفقة: إذ قد تحتوي على برامج ضارة تهدف إلى إلحاق الضرر بالأجهزة أو سرقة البيانات الشخصية.
  2. عدم التجاوب مع الرسائل مجهولة المصدر: إذ قد تكون محاولات احتيال لجمع المعلومات الشخصية، مع أهمية التحقق من هوية المرسل.
  3. تجنب إعادة إرسال الرسائل أو الروابط المشبوهة: لمنع انتشار المخاطر إلى الآخرين.

ودعت يمن موبايل عملاءها إلى التزام الحذر والإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة، مؤكدة أهمية التوعية الرقمية في مواجهة هذه التحديات. كما طالبت الجمهور بمشاركة طرق أخرى فعالة للتصدي لهذه الجرائم.

تأتي هذه النصائح في إطار جهود الشركة لتعزيز الأمان السيبراني وحماية بيانات عملائها من التهديدات الإلكترونية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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