تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة - أخبار كلمتك

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة - أخبار كلمتك

محمود الليثي يتصدر تريند اليوتيوب بـ ديو "أنا لا" مع عنبة - أخبار كلمتك

محمود الليثي يتصدر تريند اليوتيوب بـ ديو "أنا لا" مع عنبة - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية قوية بين القاهرة والرياض، السيسي يهنئ السعودية بمناسبة الإعلان عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.. وتعظيم الاستثمار المباشر ومشروع الربط الكهرباء أبرز المستجدات - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية قوية بين القاهرة والرياض، السيسي يهنئ السعودية بمناسبة الإعلان عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.. وتعظيم الاستثمار المباشر ومشروع الربط الكهرباء أبرز المستجدات - أخبار كلمتك

اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

اول تعليق من الانتقالي حول الحكم الذاتي لسقطرى - أخبار كلمتك

يمن موبايل تطلق تحذير هام من التعامل مع هذا الامر - أخبار كلمتك

يمن موبايل تطلق تحذير هام من التعامل مع هذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحقق أحلامي في أولادي».. أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي في «معكم منى الشاذلي» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بحقق أحلامي في أولادي».. أبرز تصريحات أشرف عبد الباقي في «معكم منى الشاذلي» (فيديو) - أخبار كلمتك

وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الثروة المعدنية - أخبار كلمتك

وزير البترول يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الثروة المعدنية - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

تنمية المشروعات تعقد ندوات لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية العمل الحر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

صحفي بارز:صنعاء آمنت بالاسود العنسي وهي تقف دائما مع هؤلاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صحفي بارز:صنعاء آمنت بالاسود العنسي وهي تقف دائما مع هؤلاء - أخبار كلمتك

صحفي بارز:صنعاء آمنت بالاسود العنسي وهي تقف دائما مع هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:17 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:صنعاء تاريخيا تقف مع من غلب تقف مع من يسيطر عليها أيا كان ..
واضاف:اسلم حاكمها باذان بن بهرام فأسلم سكانها بمجرد اسلام حاكمهم فلما ادعى الأسود العنسي (عبهلة بن كعب بن غوث) النبوة  آمنت به وارتدت معه.
فلما قُتل الأسود وجاء مدد أبي بكر الصديق أسلمت من جديد.
واختتم:جاءت الدولة الزيادية وتغلبت فاستسلمت صنعاء وصارت زيادية فلما ضعفت الدولة الزيادية امام الدولة الصليحية  استسلمت للصليحيين استسلمت صنعاء بسهولة للأيوبيين .. فلما تغلب بنو رسول على اليمن صارت رسولية.
وهكذا دواليك

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

انقطاع الإنترنت على مناطق واسعة والكشف عن السبب ! - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق