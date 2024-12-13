صحفي بارز:صنعاء آمنت بالاسود العنسي وهي تقف دائما مع هؤلاء - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:صنعاء تاريخيا تقف مع من غلب تقف مع من يسيطر عليها أيا كان ..

واضاف:اسلم حاكمها باذان بن بهرام فأسلم سكانها بمجرد اسلام حاكمهم فلما ادعى الأسود العنسي (عبهلة بن كعب بن غوث) النبوة آمنت به وارتدت معه.

فلما قُتل الأسود وجاء مدد أبي بكر الصديق أسلمت من جديد.

واختتم:جاءت الدولة الزيادية وتغلبت فاستسلمت صنعاء وصارت زيادية فلما ضعفت الدولة الزيادية امام الدولة الصليحية استسلمت للصليحيين استسلمت صنعاء بسهولة للأيوبيين .. فلما تغلب بنو رسول على اليمن صارت رسولية.

وهكذا دواليك