توقعات الأرصاد لـ 24 ساعة قادمة (تحذيرات عاجلة) - أخبار كلمتك

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد - قطاع الأرصاد الجوية تقريرًا حول توقعات الطقس في مختلف المناطق اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة، وذلك ابتداءً من الساعة 16:00 يوم 13 ديسمبر 2024 وحتى الساعة 16:00 يوم 14 ديسمبر 2024.

وأفاد التقرير أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون صحوًا إلى غائم جزئيًا مع فرصة لتشكّل السحب الركامية في فترة ما بعد الظهر على أجزاء من المرتفعات. أما في المناطق الصحراوية، فتتوقع الهيئة طقسًا صحوًا ومستقرًا بشكل عام، مع درجات حرارة مرتفعة نسبيًا خلال النهار.

في المناطق الساحلية، سيكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع توقعات برياح معتدلة إلى نشطة السرعة قد تثير الغبار في بعض المناطق. وأما حالة البحر، فسيكون الموج خفيفًا إلى معتدل الارتفاع على طول السواحل اليمنية.

وحذّرت الهيئة من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية، داعيةً المزارعين، ورعاة الماشية، والأطفال، وكبار السن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التأثيرات الصحية.

لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى التقرير الكامل المتوفر على موقع الهيئة وصفحاتها الرسمية.