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الكميم يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى زعيم الحوثيين: سلاحكم سينقلب عليكم - أخبار كلمتك

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الكميم يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى زعيم الحوثيين: سلاحكم سينقلب عليكم - أخبار كلمتك

الكميم يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى زعيم الحوثيين: سلاحكم سينقلب عليكم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص

وجه المحلل العسكري اليمني محمد عبدالله الكميم رسالة حادة عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، دعا فيها زعيم الحوثيين إلى إعادة النظر في تهديداتهم للعالم وسياساتهم العسكرية، موجهًا انتقادات لاذعة لقيادتهم.

وقال الكميم في رسالته "درّب ما شئت وبالعدد الذي تقدر عليه وسلّح من شئت، ولو استطعت أن تدرب وتسلّح الشعب اليمني بأكمله، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا، لأنهم سيكونون السلاح الذي سيقتلك والرجال الذين سينقضون عليك وينهون مشروعك."

وأضاف "خفّ التهديدات يا ضفعة، واخرج بين الرجال واعرف ما يدور في العالم. محد يجلس يهدد ويرعد من داخل جرف أو مجاري صرف صحي يا مفتضح."

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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