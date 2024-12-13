الكميم يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى زعيم الحوثيين: سلاحكم سينقلب عليكم - أخبار كلمتك

وجه المحلل العسكري اليمني محمد عبدالله الكميم رسالة حادة عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، دعا فيها زعيم الحوثيين إلى إعادة النظر في تهديداتهم للعالم وسياساتهم العسكرية، موجهًا انتقادات لاذعة لقيادتهم.

وقال الكميم في رسالته "درّب ما شئت وبالعدد الذي تقدر عليه وسلّح من شئت، ولو استطعت أن تدرب وتسلّح الشعب اليمني بأكمله، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا، لأنهم سيكونون السلاح الذي سيقتلك والرجال الذين سينقضون عليك وينهون مشروعك."

وأضاف "خفّ التهديدات يا ضفعة، واخرج بين الرجال واعرف ما يدور في العالم. محد يجلس يهدد ويرعد من داخل جرف أو مجاري صرف صحي يا مفتضح."