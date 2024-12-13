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بن لزرق ينتقد البلدان العربية ويحذرهم من هذا الامر - أخبار كلمتك

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بن لزرق ينتقد البلدان العربية ويحذرهم من هذا الامر - أخبار كلمتك

بن لزرق ينتقد البلدان العربية ويحذرهم من هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص

انتقد الصحفي البارز فتحي بن لزرق في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" الصراعات الأجنبية التي تجري على الأراضي العربية، محذرًا من استمرار العرب كأتباع في مشاريع لا تمثلهم ولا تخدم قضاياهم الوطنية.

وقال بن لزرق في تغريدته: "إذا كانت إيران قد خسرت عاصمة عربية من العواصم التي كانت تسيطر عليها، فإن تركيا أضافت عاصمة عربية ثالثة وجديدة لنطاق سيطرتها بعد سيطرتها على طرابلس الغرب ومقديشو الشرق. صراع أجنبي على الأرض العربية تحت يافطات براقة ومخادعة، والعرب هم الخاسرون الأوائل في هذا الصراع الدامي."

وأكد في ختام تغريدته على الحاجة الماسة لمشروع عربي خالص، قائلًا: "يحتاج العرب إلى مشروعهم الخاص الذي يدافع عن مصالحهم وقضاياهم الوطنية. أما ما نراه اليوم، فهي مشاريع بلدان وقوميات أخرى لسنا فيها إلا أتباع."

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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