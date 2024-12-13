بن لزرق ينتقد البلدان العربية ويحذرهم من هذا الامر - أخبار كلمتك

انتقد الصحفي البارز فتحي بن لزرق في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" الصراعات الأجنبية التي تجري على الأراضي العربية، محذرًا من استمرار العرب كأتباع في مشاريع لا تمثلهم ولا تخدم قضاياهم الوطنية.

وقال بن لزرق في تغريدته: "إذا كانت إيران قد خسرت عاصمة عربية من العواصم التي كانت تسيطر عليها، فإن تركيا أضافت عاصمة عربية ثالثة وجديدة لنطاق سيطرتها بعد سيطرتها على طرابلس الغرب ومقديشو الشرق. صراع أجنبي على الأرض العربية تحت يافطات براقة ومخادعة، والعرب هم الخاسرون الأوائل في هذا الصراع الدامي."

وأكد في ختام تغريدته على الحاجة الماسة لمشروع عربي خالص، قائلًا: "يحتاج العرب إلى مشروعهم الخاص الذي يدافع عن مصالحهم وقضاياهم الوطنية. أما ما نراه اليوم، فهي مشاريع بلدان وقوميات أخرى لسنا فيها إلا أتباع."