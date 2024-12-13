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موال للانتقالي يتحدث عن أمر غريب حصل اليوم في مساجد عدن ويتساءل حول هذا الامر - أخبار كلمتك

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موال للانتقالي يتحدث عن أمر غريب حصل اليوم في مساجد عدن ويتساءل حول هذا الامر - أخبار كلمتك

موال للانتقالي يتحدث عن أمر غريب حصل اليوم في مساجد عدن ويتساءل حول هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/خاص

أثار الناشط الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي، واثق الحسني، جدلًا واسعًا عبر تغريدة نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تساءل فيها عن محتوى خطب الجمعة التي أُلقيت اليوم في عدد من مساجد مدينة عدن.

وقال الحسني في تغريدته:
"كم مساجد اليوم في عدن مجدت العثمانيين وجعلتهم أولى الناس بالإسلام بل إن الذي سمعته اليوم فضلهم على قائد معركة حطين صلاح الدين الأيوبي! هل كان هناك تعميم مسبق لهذه الخطب؟"

وأثارت التغريدة تفاعلًا واسعًا بين رواد المنصة، حيث عبر البعض عن استغرابهم من مضامين هذه الخطب التي اعتبروها مثيرة للجدل، يأتي هذا التساؤل في ظل أوضاع سياسية ودينية معقدة تشهدها المدينة، ما يزيد من حساسية مثل هذه الموضوعات التي قد تثير الانقسامات في الرأي العام.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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