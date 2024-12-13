ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء - أخبار كلمتك

44875 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

44875 شهيدا، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل - أخبار كلمتك

إعلام القاهرة تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي وتكرم شركاء النجاح - أخبار كلمتك

إعلام القاهرة تحتفل بحصولها على الاعتماد الدولي وتكرم شركاء النجاح - أخبار كلمتك

قبل انتهاء التقديم، شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

قبل انتهاء التقديم، شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

أحمد فتحي يتحدث عن فنان راحل ويستذكر هذا الامر - أخبار كلمتك

أحمد فتحي يتحدث عن فنان راحل ويستذكر هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:القبائل تقطع الخط الدولي وتحتجز قواطر النفط - أخبار كلمتك

عاجل:القبائل تقطع الخط الدولي وتحتجز قواطر النفط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - تعيين فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - جولد بيليون: الذهب يتراجع عالميا ويتجه لتحقيق مكاسب تصل إلى 2% - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:27 - جولد بيليون: الذهب يتراجع عالميا ويتجه لتحقيق مكاسب تصل إلى 2% - أخبار كلمتك

سعود عبد الحميد ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

سعود عبد الحميد ضمن التشكيل المثالي للجولة السادسة بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

أحمد فتحي يتحدث عن فنان راحل ويستذكر هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحمد فتحي يتحدث عن فنان راحل ويستذكر هذا الامر - أخبار كلمتك

أحمد فتحي يتحدث عن فنان راحل ويستذكر هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - كلمتك/خاص

تُعد الصداقة التي جمعت الموسيقار اليمني أحمد فتحي والفنان الراحل أبو بكر سالم نموذجًا استثنائيًا للعلاقات التي تتجاوز حدود العمل الفني لتُجسد قيم الأخوة والمحبة.

امتدت هذه الصداقة على مدى عقود، حيث جمع بينهما شغف عميق بالفن اليمني والعربي، ورؤية مشتركة للنهوض به، فضلًا عن احترام متبادل قلّ نظيره. ولم تقتصر علاقتهما على العمل الفني فحسب، بل امتدت إلى حياة مليئة بالتعاون، والتآزر، والذكريات التي أصبحت مصدر إلهام لأجيال الفنانين اليمنيين والعرب.

يُذكر أن أحمد فتحي وأبو بكر سالم قدّما خلال مسيرتهما الفنية العديد من الأعمال الخالدة التي تحمل بصماتهما المميزة، ليبقى إرثهما شاهدًا على جمال الفن وقيمة الصداقة الحقيقية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

عاجل : الإعلان عن بيان هام من قلب ميدان السبعين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق