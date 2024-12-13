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ما علاقة تطورات المشهد اليمني بفوز السعودية بإستضافة كاس العالم - أخبار كلمتك

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ما علاقة تطورات المشهد اليمني بفوز السعودية بإستضافة كاس العالم - أخبار كلمتك

ما علاقة تطورات المشهد اليمني بفوز السعودية بإستضافة كاس العالم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - كلمتك/ خاص

كشف السياسي عبدالعزيز العقاب عن تطورات المشهد اليمني وارتباطه بفوز السعودية بإستضافة كأس العالم ٢٠٣٤.

وقال العقاب : ‏على جميع القوى اليمنية في عدن وفي صنعاء قراءة التوجه السعودي الكبير في تحقيق الرؤية والفوز بإستضافة كأس العالم قراءة معمقة وحكيمة وليس سطحية أو بجهاله.

وأضاف : فهذه التوجهات الكبرى لا تنطلق من ظعف وإنما من ثقة وهي لا تشكل ظعف كذلك للمملكة وإنما دافع نحو القوة وإنهاء أي إشكالية فهي تعني التوجه نحو إنهاء الصراع سلماً او بالقوة وتوفير الأجواء الآمنة وصفر مشاكل في المنطقة.وهو مايتطلب من حكومة صنعاء وحكومة عدن فهم الأمر بحكمة والتعامل بالعقل وليس بالعاطفة والتوجه نحو السلام ومعالجة كل طرف لإشكالاته الداخلية وتخوفاته تجاه السلام.

واختتم : ومن  سيكون من الطرفين جاهز للتعامل بمصداقية وثقة فسوف يكون هو الطرف الرابح ففي الأول والأخير المصالح هي المقدمة والفرص لمن يستغلها بجدارة وحكمة والحليم تكفيه الإشارة
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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