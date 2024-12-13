ما علاقة تطورات المشهد اليمني بفوز السعودية بإستضافة كاس العالم - أخبار كلمتك

كشف السياسي عبدالعزيز العقاب عن تطورات المشهد اليمني وارتباطه بفوز السعودية بإستضافة كأس العالم ٢٠٣٤.

وقال العقاب : ‏على جميع القوى اليمنية في عدن وفي صنعاء قراءة التوجه السعودي الكبير في تحقيق الرؤية والفوز بإستضافة كأس العالم قراءة معمقة وحكيمة وليس سطحية أو بجهاله.

وأضاف : فهذه التوجهات الكبرى لا تنطلق من ظعف وإنما من ثقة وهي لا تشكل ظعف كذلك للمملكة وإنما دافع نحو القوة وإنهاء أي إشكالية فهي تعني التوجه نحو إنهاء الصراع سلماً او بالقوة وتوفير الأجواء الآمنة وصفر مشاكل في المنطقة.وهو مايتطلب من حكومة صنعاء وحكومة عدن فهم الأمر بحكمة والتعامل بالعقل وليس بالعاطفة والتوجه نحو السلام ومعالجة كل طرف لإشكالاته الداخلية وتخوفاته تجاه السلام.

واختتم : ومن سيكون من الطرفين جاهز للتعامل بمصداقية وثقة فسوف يكون هو الطرف الرابح ففي الأول والأخير المصالح هي المقدمة والفرص لمن يستغلها بجدارة وحكمة والحليم تكفيه الإشارة

