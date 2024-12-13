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بالصورة .. أحمد صالح يظهر برفقة زعيم المهمشين باليمن - أخبار كلمتك

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بالصورة .. أحمد صالح يظهر برفقة زعيم المهمشين باليمن - أخبار كلمتك

بالصورة .. أحمد صالح يظهر برفقة زعيم المهمشين باليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

نشر زعيم المهمشين باليمن نعمان الحذيفي صورة تجمعه باحمد علي عبدالله صالح .

وقال الحذيفي : ‏برفع العقوبات الاممية الظالمه عنك وعن كافة افراد الأسرة الكريمة لزعيم الخالد الشهيد علي عبدالله وحضورك للقاهرة لتفقد أحوال قيادات وكوادر المؤتمر وغيرهم من احرار اليمن تجددت احلامنا بان قادم المؤتمر والوطن بخير .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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