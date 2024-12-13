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مطار عدن يعلن عن تعليمات هامة للمسافرين - أخبار كلمتك

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مطار عدن يعلن عن تعليمات هامة للمسافرين - أخبار كلمتك

مطار عدن يعلن عن تعليمات هامة للمسافرين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

اعلن مكتب عدن عن تعليمات هامة للمسافرين. 
ونوه مطار عدن عن منه حمل أسلحة ومواد وسكاكين. 
و من ضمن الممنوعات التي نوه المطار لمطار منع حملها مواد متفجرة وألعاب نارية و مشتقات نفطية و حمل القات داخل المطار. 

في حين أكد المطار منعه دخول المركبات غير المرقمة

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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