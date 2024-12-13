مطار عدن يعلن عن تعليمات هامة للمسافرين - أخبار كلمتك

اعلن مكتب عدن عن تعليمات هامة للمسافرين.

ونوه مطار عدن عن منه حمل أسلحة ومواد وسكاكين.

و من ضمن الممنوعات التي نوه المطار لمطار منع حملها مواد متفجرة وألعاب نارية و مشتقات نفطية و حمل القات داخل المطار.

في حين أكد المطار منعه دخول المركبات غير المرقمة