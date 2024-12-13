السعودية وبريطانيا تؤكدان دعمهما المطلق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني - أخبار كلمتك

في خطوة تؤكد على استمرار الدعم الدولي للحكومة اليمنية المعترف بها، أصدرت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً أكدت فيه دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد

وشدد البيان على أهمية دور مجلس القيادة الرئاسي في توحيد الصف اليمني والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

ودعا البيان لتضافر الجهود الدولية والإقليمية لدفع الأطراف اليمنية إلى التفاوض الجاد والبنّاء، والتوصل إلى اتفاق سلام شامل يضمن وحدة اليمن واستقراره.