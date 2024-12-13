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السعودية وبريطانيا تؤكدان دعمهما المطلق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني - أخبار كلمتك

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السعودية وبريطانيا تؤكدان دعمهما المطلق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني - أخبار كلمتك

السعودية وبريطانيا تؤكدان دعمهما المطلق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

في خطوة تؤكد على استمرار الدعم الدولي للحكومة اليمنية المعترف بها، أصدرت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً أكدت فيه دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد

وشدد البيان على أهمية دور مجلس القيادة الرئاسي في توحيد الصف اليمني والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

ودعا البيان لتضافر الجهود الدولية والإقليمية لدفع الأطراف اليمنية إلى التفاوض الجاد والبنّاء، والتوصل إلى اتفاق سلام شامل يضمن وحدة اليمن واستقراره.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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