1643 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

1643 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل مشاهد خالد الصاوي في "المداح 5" - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل مشاهد خالد الصاوي في "المداح 5" - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل شخصية نهى عابدين في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل شخصية نهى عابدين في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان يصعب استمرار جوهرة هولندا في لايبزيج - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان يصعب استمرار جوهرة هولندا في لايبزيج - أخبار كلمتك

مطار عدن يعلن عن تعليمات هامة للمسافرين - أخبار كلمتك

مطار عدن يعلن عن تعليمات هامة للمسافرين - أخبار كلمتك

مسؤول بالشرعية :التنازلات التي يقدمها الحو ثيين مغرية ! - أخبار كلمتك

مسؤول بالشرعية :التنازلات التي يقدمها الحو ثيين مغرية ! - أخبار كلمتك

السعودية وبريطانيا تؤكدان دعمهما المطلق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني - أخبار كلمتك

السعودية وبريطانيا تؤكدان دعمهما المطلق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني - أخبار كلمتك

محلل عسكري: هذا السيناريو المتوقع باليمن والعراق - أخبار كلمتك

محلل عسكري: هذا السيناريو المتوقع باليمن والعراق - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يترأس الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يترأس الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو بـ 50 جنيها في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو بـ 50 جنيها في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

محلل عسكري: هذا السيناريو المتوقع باليمن والعراق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محلل عسكري: هذا السيناريو المتوقع باليمن والعراق - أخبار كلمتك

محلل عسكري: هذا السيناريو المتوقع باليمن والعراق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الخبير المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، الدكتور علي الذهب، إن:" الإنعكاسات لما يجري في سوريا تؤخذ وفقًا لنظرية الدومينو السياسية، التي تقوم على أن حدثًا ما في إحدى الدول، يتبعها أحداث مشابها في دول أخرى". 

وأضاف: "أن السيناريو السوري، بالنسبة لليمن ممكن من الناحية النظرية، في حين أنه واقعيًا، هناك قضايا تحد من تطبيق نظرية الدومينو". 

وأكمل :الى أن من هذه القضايا "أولا أن القوى الداخلية المناوئة للمليشيا وإرادتها نحو اتخاذ خطوات مماثلة للمشهد السوري محدودة في الوقت الراهن". 

وبحسب الذهب: "لأن المحرك للاحداث في سوريا دولي، أعتقد أن الأولية ستكون للعراق، وقد يكون الحدث متزامن بين #العراق واليمن". 

واوضح: "هناك صفقات اقليمية دولية، أدت الى سقوط نظام الأسد، في حين أن الصفقة التي تمت بشأن اليمن كانت مبكرة، وجرت بين الرياض وطهران برعاية الصين". 

واشار: "الأحداث في البحر الأحمر، قد تكون مدخلًا لنشوء نظرية الدومينو، خصوصًا وأن العوامل الداخلية لدى للمليشيا مساعدة  بشكل كبير جدًا". 

ونوه: "لكن الأطراف الداخلية تواجه مشاكل كبيرة، خصوصًا وأن مشروع الإنفصال قائم ومعلن، ولم تجري أي خطوة تجاه إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن للحد من مخاوف هذا المشروع، ولذلك قد تأخذ اليمن شكل اخر". 

واختتم : "يظل السيناريو القائم على نظرية الدومينو ممكن في مرحلة ثانية، هذا تصوري على الرغم من كون الحسابات متغيرة ومفاجئة كما ظهر لنا في سوريا".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الحزن يعم خورمكسر صباح اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق