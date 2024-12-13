توفت طفلة متاثرة بمرض الم بها في مدينة خورمكسر صباح اليوم.
وقال الناشط المجتمعي البارز احمد الرقب:ماتت اليوم وفي هذه اللحظات بركة بيتنا وقرة عيننا ريتاج بنت اخوي محمد بعد عناء طويل مع مرض الظمور في الدماغ منذ الولادة
واضاف:
نسأل الله أن يجعلها شفيعة لوالديها وان يلهمنا الصبر والسلوان وان يجبر قلب اخي بقايا ذكريات فاليوم ريتاج تلحق امها إلى الجنة ان شاء الله وانا لله وانا اليه راجعون
الحزن يعم خورمكسر صباح اليوم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:27 صباحاً - كلمتك/خاص:
توفت طفلة متاثرة بمرض الم بها في مدينة خورمكسر صباح اليوم.
توفت طفلة متاثرة بمرض الم بها في مدينة خورمكسر صباح اليوم.
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