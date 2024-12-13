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الحزن يعم خورمكسر صباح اليوم - أخبار كلمتك

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الحزن يعم خورمكسر صباح اليوم - أخبار كلمتك

الحزن يعم خورمكسر صباح اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

توفت طفلة متاثرة بمرض الم بها في مدينة خورمكسر صباح اليوم.
وقال الناشط المجتمعي البارز احمد الرقب:ماتت اليوم وفي هذه اللحظات بركة بيتنا وقرة عيننا ريتاج بنت اخوي محمد بعد عناء طويل مع مرض الظمور في الدماغ منذ الولادة 
واضاف:
نسأل الله أن يجعلها شفيعة لوالديها وان يلهمنا الصبر والسلوان وان يجبر قلب اخي بقايا ذكريات فاليوم ريتاج تلحق امها إلى الجنة ان شاء الله وانا لله وانا اليه راجعون

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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