تحذيرات هامة من حدوث هذا الامر خلال ساعات - أخبار كلمتك

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من اقتراب موجة صقيع شديدة قد تضرب عدداً من المحافظات، محذرة من انخفاض حاد في درجات الحرارة ليلاً قد يصل إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية في المناطق المرتفعة.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذه التغيرات المناخية المفاجئة قد تشكل تهديداً مباشراً لصحة الإنسان والغطاء النباتي والحيوانات، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف الجوية القاسية.

