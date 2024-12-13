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تحذيرات هامة من حدوث هذا الامر خلال ساعات - أخبار كلمتك

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تحذيرات هامة من حدوث هذا الامر خلال ساعات - أخبار كلمتك

تحذيرات هامة من حدوث هذا الامر خلال ساعات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - كلمتك/خاص:

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من اقتراب موجة صقيع شديدة قد تضرب عدداً من المحافظات، محذرة من انخفاض حاد في درجات الحرارة ليلاً قد يصل إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية في المناطق المرتفعة.

 

وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذه التغيرات المناخية المفاجئة قد تشكل تهديداً مباشراً لصحة الإنسان والغطاء النباتي والحيوانات، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف الجوية القاسية.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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