قتلى بهجوم عسكري للحوثيين على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

شهدت جبهات القتال في محافظة تعز مواجهات عنيفة خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين بجروح، وذلك خلال صد قوات الحكومة لمحاولات تسلل قامت بها الميليشيات.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في محور تعز أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من إحباط ثلاث محاولات تسلل لميليشيات الحوثي في جبهات مختلفة بالمحافظة، مشيراً إلى أن المواجهات أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف الميليشيات.

وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة للحوثيين، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من صد الهجمات الحوثية بكل قوة وحزم.

