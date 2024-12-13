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قتلى بهجوم عسكري للحوثيين على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

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قتلى بهجوم عسكري للحوثيين على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

قتلى بهجوم عسكري للحوثيين على هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت جبهات القتال في محافظة تعز مواجهات عنيفة خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين بجروح، وذلك خلال صد قوات الحكومة لمحاولات تسلل قامت بها الميليشيات.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في محور تعز أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من إحباط ثلاث محاولات تسلل لميليشيات الحوثي في جبهات مختلفة بالمحافظة، مشيراً إلى أن المواجهات أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف الميليشيات.

وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة للحوثيين، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من صد الهجمات الحوثية بكل قوة وحزم.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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