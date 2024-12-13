1643 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

1643 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل مشاهد خالد الصاوي في "المداح 5" - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل مشاهد خالد الصاوي في "المداح 5" - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل شخصية نهى عابدين في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على تفاصيل شخصية نهى عابدين في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان يصعب استمرار جوهرة هولندا في لايبزيج - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان يصعب استمرار جوهرة هولندا في لايبزيج - أخبار كلمتك

مطار عدن يعلن عن تعليمات هامة للمسافرين - أخبار كلمتك

مطار عدن يعلن عن تعليمات هامة للمسافرين - أخبار كلمتك

مسؤول بالشرعية :التنازلات التي يقدمها الحو ثيين مغرية ! - أخبار كلمتك

مسؤول بالشرعية :التنازلات التي يقدمها الحو ثيين مغرية ! - أخبار كلمتك

السعودية وبريطانيا تؤكدان دعمهما المطلق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني - أخبار كلمتك

السعودية وبريطانيا تؤكدان دعمهما المطلق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني - أخبار كلمتك

محلل عسكري: هذا السيناريو المتوقع باليمن والعراق - أخبار كلمتك

محلل عسكري: هذا السيناريو المتوقع باليمن والعراق - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يترأس الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يترأس الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين مصر والصين - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو بـ 50 جنيها في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو بـ 50 جنيها في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

ذعر وخوف واعتقالات بصنعاء عقب سقوط هذا النظام - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ذعر وخوف واعتقالات بصنعاء عقب سقوط هذا النظام - أخبار كلمتك

ذعر وخوف واعتقالات بصنعاء عقب سقوط هذا النظام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:47 صباحاً - كلمتك/

شنت جماعة الحوثي حملة اختطافات في أمانة العاصمة صنعاء (شمال) وإب (وسط اليمن)، وذلك في ظل حالة الذعر التي تعيشها الجماعة المدعومة من إيران منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.


وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان أصدرته، الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي اختطفت 17 ناشطاً وشاباً من أحياء الصافية والسبعين بأمانة العاصمة، واقتادتهم إلى سجون سرية، وذلك بسبب تعبيرهم عن فرحتهم بانتصار الشعب السوري ورحيل نظام بشار الأسد.

وفي محافظة إب، أفادت مصادر محلية بقيام الميليشيا باختطاف عدد من أبناء مديرية المخادر (شمال) لذات الأسباب واقتادتهم لسجونها بالمديرية.


وفي بيانها، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي شهدتها العاصمة صنعاء، وقالت إن هذه الممارسات "تعكس قلق ميليشيا الحوثي من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، مما دفعها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء العاصمة خلال الأيام الماضية".

ودعت الشبكة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الجرائم بشكل واضح كخطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما دعت الشبكة الحقوقية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

عاجل : الإعلان عن بيان هام من قلب ميدان السبعين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق