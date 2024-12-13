ذعر وخوف واعتقالات بصنعاء عقب سقوط هذا النظام - أخبار كلمتك

شنت جماعة الحوثي حملة اختطافات في أمانة العاصمة صنعاء (شمال) وإب (وسط اليمن)، وذلك في ظل حالة الذعر التي تعيشها الجماعة المدعومة من إيران منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.



وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان أصدرته، الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي اختطفت 17 ناشطاً وشاباً من أحياء الصافية والسبعين بأمانة العاصمة، واقتادتهم إلى سجون سرية، وذلك بسبب تعبيرهم عن فرحتهم بانتصار الشعب السوري ورحيل نظام بشار الأسد.

وفي محافظة إب، أفادت مصادر محلية بقيام الميليشيا باختطاف عدد من أبناء مديرية المخادر (شمال) لذات الأسباب واقتادتهم لسجونها بالمديرية.



وفي بيانها، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي شهدتها العاصمة صنعاء، وقالت إن هذه الممارسات "تعكس قلق ميليشيا الحوثي من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، مما دفعها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء العاصمة خلال الأيام الماضية".

ودعت الشبكة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذه الجرائم بشكل واضح كخطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما دعت الشبكة الحقوقية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.