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الحزن يعم لحج عقب هذا الامر المروع - أخبار كلمتك

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الحزن يعم لحج عقب هذا الامر المروع - أخبار كلمتك

الحزن يعم لحج عقب هذا الامر المروع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت منطقة خور عميرة بمديرية المضاربة رأس العارة في محافظة لحج حادثًا مروريًا مروعًا إثر انقلاب طقم عسكري، مما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة. الحادث الذي وقع في ظروف لا تزال قيد التحقيق أثار حالة من الحزن والأسى بين أهالي المنطقة.


الضحايا الذين فارقوا الحياة:

 

1. أحمد عبده زاع سالم مشول السويلمي


2. حتيف محمد عبدالله صالح


3. منور عبدالكريم فضل كرعم


4. منصر عبدالوهاب

 

5. رؤوف محمد قايد


الجرحى الذين تم نقلهم لتلقي العلاج:


1. ياسر محمد حسن سالم


2. محمد وجدي محمد عبدالرب

 

3. محمد سعيد أحمد حسين البقما


4. عبدالقادر صالح سعيد المنصوري


5. منير فيصل علي مزطل


6. نور الدين محمد أحمد البرقاء

 

7. عبده محمد ردمان شكري


8. فهد سعيد هزاع سالم مشول


9. علي سعيد علي ثابت


10. غيلان فضل محمد مقبل الزريرة


تُعد الحوادث المرورية التي تتسبب بها الأطقم العسكرية أحد أبرز التحديات في لحج التي تعاني من البنية التحتية المتهالكة. ويطالب المواطنون بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة الطرق، إلى جانب تعزيز التوعية بقواعد القيادة الآمنة للمركبات العسكرية والمدنية.

صدام اللحجي

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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