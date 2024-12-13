زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من سقوط الاسد في سوريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:32 صباحاً - كلمتك/خاص:
كشف زعيم مليشيا الحوثيين عبدالملك الحوثي عن موقفه من سقوط الاسد.
كشف زعيم مليشيا الحوثيين عبدالملك الحوثي عن موقفه من سقوط الاسد.
وقال عبدالملك :موقفنا من العدوان الإسرائيلي لا يتأثر بمن يسيطر على الوضع أيًا يكن، وطالما أن العدوان يستهدف بلدا عربيا وشعبا مسلما فنحن إلى جانب هذا البلد.
واضاف:نؤكد وقوفنا مع #سوريا ومع الشعب السوري ضد العدوان الإسرائيلي.
واختتم:لو واجهت الجماعات التي سيطرت على #سوريا العدو الإسرائيلي فذلك كان سيرفع من قدرها ويعزز من دورها وحضورها وهذه مسؤولية
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