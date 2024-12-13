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زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من سقوط الاسد في سوريا - أخبار كلمتك

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زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من سقوط الاسد في سوريا - أخبار كلمتك

زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من سقوط الاسد في سوريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف زعيم مليشيا الحوثيين عبدالملك الحوثي عن موقفه من سقوط الاسد.
وقال عبدالملك :موقفنا من العدوان الإسرائيلي لا يتأثر بمن يسيطر على الوضع أيًا يكن، وطالما أن العدوان يستهدف بلدا عربيا وشعبا مسلما فنحن إلى جانب هذا البلد.

واضاف:نؤكد وقوفنا مع ‎#سوريا ومع الشعب السوري ضد العدوان الإسرائيلي.

واختتم:لو واجهت الجماعات التي سيطرت على ‎#سوريا العدو الإسرائيلي فذلك كان سيرفع من قدرها ويعزز من دورها وحضورها وهذه مسؤولية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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