زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من سقوط الاسد في سوريا - أخبار كلمتك

كشف زعيم مليشيا الحوثيين عبدالملك الحوثي عن موقفه من سقوط الاسد.

وقال عبدالملك :موقفنا من العدوان الإسرائيلي لا يتأثر بمن يسيطر على الوضع أيًا يكن، وطالما أن العدوان يستهدف بلدا عربيا وشعبا مسلما فنحن إلى جانب هذا البلد.

واضاف:نؤكد وقوفنا مع ‎#سوريا ومع الشعب السوري ضد العدوان الإسرائيلي.

واختتم:لو واجهت الجماعات التي سيطرت على ‎#سوريا العدو الإسرائيلي فذلك كان سيرفع من قدرها ويعزز من دورها وحضورها وهذه مسؤولية