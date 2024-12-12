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محلل عسكري: خطاب الحوثي مسكون بالرعب ويكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

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محلل عسكري: خطاب الحوثي مسكون بالرعب ويكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

محلل عسكري: خطاب الحوثي مسكون بالرعب ويكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:22 مساءً - كلمتك/ خاص

في تغريدة نشرها المحلل العسكري  علي الذهب عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وصف خطاب زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي بأنه "مسكون بالرعب وارتعاد الفرائص"، مشيرًا إلى أن خطابه اتسم بالارتباك والانفعال في محاولة لتغطية الأزمات التي تعصف بجماعته.

وأضاف الذهب: "انتفخت أوداجه وهو يزبد ويرعد، في انكشاف متوقع"، في إشارة إلى محاولات الحوثي إظهار القوة رغم التحديات المتفاقمة.

وأوضح أن الحوثي تحدث عن تدريب مئات الآلاف من اليمنيين للقتال، متجاهلًا أن سياساته القمعية والسيطرة المطلقة على موارد البلاد جعلت 20 مليون يمني يعانون الفقر والمعاناة تحت حكم جماعته.

وختم الذهب بالتأكيد على أن حالة السخط الشعبي تجاه الحوثيين أصبحت واضحة في الأرياف والمناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث يواجه المواطنون ظروفًا معيشية قاسية جراء سياساتهم التدميرية.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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