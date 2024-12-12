محلل عسكري: خطاب الحوثي مسكون بالرعب ويكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

في تغريدة نشرها المحلل العسكري علي الذهب عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وصف خطاب زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي بأنه "مسكون بالرعب وارتعاد الفرائص"، مشيرًا إلى أن خطابه اتسم بالارتباك والانفعال في محاولة لتغطية الأزمات التي تعصف بجماعته.

وأضاف الذهب: "انتفخت أوداجه وهو يزبد ويرعد، في انكشاف متوقع"، في إشارة إلى محاولات الحوثي إظهار القوة رغم التحديات المتفاقمة.

وأوضح أن الحوثي تحدث عن تدريب مئات الآلاف من اليمنيين للقتال، متجاهلًا أن سياساته القمعية والسيطرة المطلقة على موارد البلاد جعلت 20 مليون يمني يعانون الفقر والمعاناة تحت حكم جماعته.

وختم الذهب بالتأكيد على أن حالة السخط الشعبي تجاه الحوثيين أصبحت واضحة في الأرياف والمناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث يواجه المواطنون ظروفًا معيشية قاسية جراء سياساتهم التدميرية.