الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

أكد مستشار وزير الإعلام أحمد المسيبلي أن تنظيم كأس العالم في السعودية يعد بداية مهمة لزوال الهيمنة الحوثية والإيرانية على اليمن، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العالمي يمثل لحظة فاصلة من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة. وأوضح المسيبلي أن وجود الحوثيين في اليمن يشكل تهديدًا للأمن والسلم العالمي، خاصة في البحر الأحمر الذي حولته الجماعة إلى ساحة صراع.

وأضاف المسيبلي أن المجتمع الدولي لا يمكنه تجاهل التهديدات الحوثية التي تمثل عصابة إرهابية تبتز وتسيطر على العديد من المناطق في اليمن، مؤكدًا أن أي تقدم في معالجة هذه القضية يجب أن يكون موازياً للتقدم الذي يحققه التحالف الدولي ضد قوى الإرهاب.

وفي رسالة للشرعية اليمنية، دعا المسيبلي إلى توحيد الصفوف بشكل جاد، وتكثيف الجهود لمحاسبة المسؤولين في المناطق المحررة وتحسين أوضاع المواطنين هناك. وطالب برفع المعنويات ودعم معركة التحرير في اليمن، مؤكدًا أن القضاء على الحوثي سينهي الهيمنة الإيرانية في البلاد.

كما شدد المسيبلي على أن الشعب اليمني قادر على انتزاع حريته وكرامته كما فعل الشعب السوري، وأن سقوط بشار الأسد يعد بداية لسقوط الحوثيين في اليمن. وتوقع أن يتحقق هذا النصر قريبًا، مؤكدًا أن اليمن سيتحرر من الهيمنة الإيرانية قريبًا، وستكون صنعاء الحرة هي المقر القادم للحرية.