عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

أكدت مصادر أمنية إسرائيلية في تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية، أنه يجب التعامل مع تهديد الحوثيين في اليمن "بيد من حديد" من أجل الحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يشكلون خطرًا متزايدًا على مصالح إسرائيل وحلفائها في المنطقة، داعية إلى ضرورة تحرك قوي ضدهم.

وقالت الهيئة إن الموقف الإسرائيلي يستدعي التعاون بشكل أكبر مع التحالف الأمريكي ودعمه في مواجهة الأنشطة الحوثية، التي تشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر وشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف في المنطقة.