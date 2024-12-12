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عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

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عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:52 مساءً - كلمتك/خاص

أكدت مصادر أمنية إسرائيلية في تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية، أنه يجب التعامل مع تهديد الحوثيين في اليمن "بيد من حديد" من أجل الحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يشكلون خطرًا متزايدًا على مصالح إسرائيل وحلفائها في المنطقة، داعية إلى ضرورة تحرك قوي ضدهم.

وقالت الهيئة إن الموقف الإسرائيلي يستدعي التعاون بشكل أكبر مع التحالف الأمريكي ودعمه في مواجهة الأنشطة الحوثية، التي تشمل تهديد الملاحة في البحر الأحمر وشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف في المنطقة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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