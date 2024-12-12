أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

صحفية تتحدث عن اوهام الحوثيين في كسب ود الاجانب وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صحفية تتحدث عن اوهام الحوثيين في كسب ود الاجانب وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

صحفية تتحدث عن اوهام الحوثيين في كسب ود الاجانب وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك/خاص

أكدت الصحفية هند الإرياني في تصريح لها أن جماعة الحوثي تحاول كسب ود مختلف الأطراف سواء من العرب أو الأجانب، ومن الإخوان المسلمين إلى القاعدة، ومن المسيحيين إلى اللوبي الروسي والإيراني، بينما تتجاهل تمامًا مطالب اليمنيين.

وقالت الإرياني: "الحوثيون يتجاهلون مطالب الناس في مناطق سيطرتهم، ويتجاهلون المساكين الذين سُجنوا فقط لأنهم عبّروا عن آرائهم كتابة أو عبر مقاطع فيديو". وأضافت أن هذه القضايا، مثل القمع والظلم، هي التي ستحدد بقاء الجماعة أو زوالها، معتبرة أن الحملات الإعلامية التي تقوم بها الجماعة لن تنقذهم أو تمنحهم الشهرة التي يسعون إليها.

وأشارت الإرياني إلى أنه يجب على الحوثيين أن يتعلموا من تجربة بشار الأسد، الذي رغم كل محاولاته لتحسين صورته في الخارج، إلا أن ذلك لم يحمِه من السقوط.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الحديث عن مفاجئات بالايام القادمة عقب وصول العميد احمد علي هذه الدولة لاول مرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق