صحفية تتحدث عن اوهام الحوثيين في كسب ود الاجانب وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

أكدت الصحفية هند الإرياني في تصريح لها أن جماعة الحوثي تحاول كسب ود مختلف الأطراف سواء من العرب أو الأجانب، ومن الإخوان المسلمين إلى القاعدة، ومن المسيحيين إلى اللوبي الروسي والإيراني، بينما تتجاهل تمامًا مطالب اليمنيين.

وقالت الإرياني: "الحوثيون يتجاهلون مطالب الناس في مناطق سيطرتهم، ويتجاهلون المساكين الذين سُجنوا فقط لأنهم عبّروا عن آرائهم كتابة أو عبر مقاطع فيديو". وأضافت أن هذه القضايا، مثل القمع والظلم، هي التي ستحدد بقاء الجماعة أو زوالها، معتبرة أن الحملات الإعلامية التي تقوم بها الجماعة لن تنقذهم أو تمنحهم الشهرة التي يسعون إليها.

وأشارت الإرياني إلى أنه يجب على الحوثيين أن يتعلموا من تجربة بشار الأسد، الذي رغم كل محاولاته لتحسين صورته في الخارج، إلا أن ذلك لم يحمِه من السقوط.