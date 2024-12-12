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تدشين صرف مرتبات هذه المحافظة - أخبار كلمتك

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تدشين صرف مرتبات هذه المحافظة - أخبار كلمتك

تدشين صرف مرتبات هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:41 مساءً - كلمتك/خاص

تم صرف راتب شهر أكتوبر 2024 لموظفي مؤسسة المياه في محافظة أبين، وذلك عبر شبكة عدن حوالة. حيث بدأت الجهات المختصة في عملية الصرف اليوم، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مستحقات الموظفين في الوقت المحدد.

ويأتي هذا الصرف في إطار الجهود المبذولة لتأمين استقرار الأوضاع المالية للعاملين في قطاع المياه، وتعزيز قدرتهم على القيام بمهامهم الحيوية في تقديم خدمات المياه للمواطنين في مختلف مديريات المحافظة.

وستستمر عملية صرف الرواتب على مدار الأيام القادمة، وفقًا للآليات المحددة عبر شبكة عدن حوالة لضمان وصولها إلى جميع المستفيدين في أسرع وقت ممكن.

 

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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