تدشين صرف مرتبات هذه المحافظة - أخبار كلمتك

تم صرف راتب شهر أكتوبر 2024 لموظفي مؤسسة المياه في محافظة أبين، وذلك عبر شبكة عدن حوالة. حيث بدأت الجهات المختصة في عملية الصرف اليوم، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى مستحقات الموظفين في الوقت المحدد.

ويأتي هذا الصرف في إطار الجهود المبذولة لتأمين استقرار الأوضاع المالية للعاملين في قطاع المياه، وتعزيز قدرتهم على القيام بمهامهم الحيوية في تقديم خدمات المياه للمواطنين في مختلف مديريات المحافظة.

وستستمر عملية صرف الرواتب على مدار الأيام القادمة، وفقًا للآليات المحددة عبر شبكة عدن حوالة لضمان وصولها إلى جميع المستفيدين في أسرع وقت ممكن.