أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق يشيد بعطاء الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً في خدمة طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق يشيد بعطاء الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً في خدمة طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم - أخبار كلمتك

رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق يشيد بعطاء الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً في خدمة طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:41 مساءً - كلمتك/خاص:

أشاد الرئيس علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة «سابقًا» بعطاء وجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في خدمة طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم؛ جاء ذلك على هامش زيارته، يرافقه الدكتور هادي الصبان، المستشار الثقافي؛ لحضور مناقشة رسالة دكتوراه في كلية التربية للبنين بالقاهرة للباحث اليمني هزم أحمد محمد هزم حول موضوع بعنوان: «نموذج مقترح لتطوير أداء المشرف التربوي في التعليم قبل الجامعي بالجمهورية اليمينية في ضوء خبرات بعض الدول».

وثمن رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجولاته الخارجية على مستوى العالم، مؤكدًا أنها تهدف إلى جمع شمل الأمة الإسلامية.

وتطرق الحديث إلى العلاقات التاريخية بين اليمن وجامعة الأزهر، التي استمرت لعقود طويلة، وأسهمت في تخريج عديد من الكوادر اليمنية؛ من بينهم رئيس الوزراء اليمني الأسبق أحمد محمد نعمان، وشخصيات سياسية أخرى.

وأشاد الرئيس اليمني الأسبق بالدور البارز الذي تقوم به جامعة الأزهر في دعم اليمن من خلال تقديم المنح الدراسية واستيعاب الطلبة اليمنيين، كما أثنى على  دور الأزهر الشىريف  في تخريج الآلاف من الطلبة اليمنيين الذين ساهموا في بناء الدولة اليمنية على مر العصور.

من جانبه رحب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالرئيس اليمني الأسبق في رحاب جامعة الأزهر، واستعرض فضيلته جهود جامعة الازهر في خدمة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم نحو 100 كلية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويدرس بها 400 ألف طالب مصري، إضافة إلى 30 ألف طالب من 140 دولة حول العالم.

وتطرق فضيلة رئيس الجامعة إلى ما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر من جهود مضنية في سبيل تعزيز الحوار؛ لتوحيد الصف الإسلامي في مواجهة المخاطر التي تهدد الدول العربية والإسلامية.

وأكد على عناية ورعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالوافدين؛ لكونهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم يحملون رسالة الأزهر الوسطية المعتدلة البعيدة عن الغلو والتطرف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور جمال فرغل الهواري، عميد كلية التربية بنين القاهرة، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

المركز الاعلامي بجامعة الازهر

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

عاجل : إصابة امرأة إثر سقوط كيبل كهرباء على الارض - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق