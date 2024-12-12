رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق يشيد بعطاء الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً في خدمة طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم - أخبار كلمتك

أشاد الرئيس علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة «سابقًا» بعطاء وجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في خدمة طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم؛ جاء ذلك على هامش زيارته، يرافقه الدكتور هادي الصبان، المستشار الثقافي؛ لحضور مناقشة رسالة دكتوراه في كلية التربية للبنين بالقاهرة للباحث اليمني هزم أحمد محمد هزم حول موضوع بعنوان: «نموذج مقترح لتطوير أداء المشرف التربوي في التعليم قبل الجامعي بالجمهورية اليمينية في ضوء خبرات بعض الدول».

وثمن رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجولاته الخارجية على مستوى العالم، مؤكدًا أنها تهدف إلى جمع شمل الأمة الإسلامية.

وتطرق الحديث إلى العلاقات التاريخية بين اليمن وجامعة الأزهر، التي استمرت لعقود طويلة، وأسهمت في تخريج عديد من الكوادر اليمنية؛ من بينهم رئيس الوزراء اليمني الأسبق أحمد محمد نعمان، وشخصيات سياسية أخرى.

وأشاد الرئيس اليمني الأسبق بالدور البارز الذي تقوم به جامعة الأزهر في دعم اليمن من خلال تقديم المنح الدراسية واستيعاب الطلبة اليمنيين، كما أثنى على دور الأزهر الشىريف في تخريج الآلاف من الطلبة اليمنيين الذين ساهموا في بناء الدولة اليمنية على مر العصور.

من جانبه رحب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالرئيس اليمني الأسبق في رحاب جامعة الأزهر، واستعرض فضيلته جهود جامعة الازهر في خدمة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم نحو 100 كلية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويدرس بها 400 ألف طالب مصري، إضافة إلى 30 ألف طالب من 140 دولة حول العالم.

وتطرق فضيلة رئيس الجامعة إلى ما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر من جهود مضنية في سبيل تعزيز الحوار؛ لتوحيد الصف الإسلامي في مواجهة المخاطر التي تهدد الدول العربية والإسلامية.

وأكد على عناية ورعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالوافدين؛ لكونهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم يحملون رسالة الأزهر الوسطية المعتدلة البعيدة عن الغلو والتطرف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور جمال فرغل الهواري، عميد كلية التربية بنين القاهرة، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

المركز الاعلامي بجامعة الازهر