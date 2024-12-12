وقفة احتجاجية تطالب بهذا الامر - أخبار كلمتك

احتجاجاً على تردى الخدمات وإهمال إنشاء مشاريع الطرق وتعثر مشروع الكهرباء واعتماد مشاريع مياه بالمديرية ،نفذ المئات من أبناء مديرية مرخة العليا وقفة احتجاجية في المديرية نددوا خلالها بإهمال وتجاهل سلطة المحافظ بن الوزير العولقي للمديرية وتراجع مستوى الخدمات وعدم تنفيذ الوعود التي أطلقتها السلطة المحلية بشبوة لأبناء مديرية مرخة العليا للإهتمام بالمديرية التي تعيش حالة احتضار وعزلة رغم وقوفها مع بن الوزير منذ تعيينه حتى اليوم .

المواطنون من أبناء مديرية مرخة تجمعوا في ساحة المديرية رافعين شعارات المطالبة لعوض بن الوزير العولقي باستيعاب واجباته في تنمية هذا المديرية التي وصفوها بأنها تأخرت عن أي مواكبة للتطور المجتمعي وعادت في ظل سلطة المجلس الرئاسي إلى العصور الوسطى .

مئات المواطنين اتهموا المحافظ بن الوزير بالتغرير على أبناء المديرية ودفعهم للتجنيد والقتال وسقوط عشرات الشهداء من أبنائهم ولم يتحصلوا على أي شيء مقابل تضحياتهم ولم يتم تشكيل أي لواء عسكري من أبناء مرخة العليا برغم استخدامهم وقوداً للحرب من قبل المحافظ والتحالف السعودي الإماراتي حسب بيانهم في الوقفة الاحتجاجية .

وطالب أبناء مديرية مرخة العليا السلطة المحلية ممثلة بالشيخ عوض محمد بن الوزير العولقي باعتماد طريق مرخة العليا عتق واستكمال مشروع الكهرباء المتعثرة واعتماد مشاريع مياه المديرية .

كما طالبوا التحالف والمجلس الرئاسي باعتماد لواء عسكري لأبناء المديرية لأهميتها الاستراتيجية وعرفانا منهم بدماء شهدائها .