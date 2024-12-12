المسوري يكشف عن خوف الحوثيين وتخليهم لهذا الامر - أخبار كلمتك

أكد المحامي محمد المسوري في تصريحاته الأخيرة أن جماعة الحوثي تشهد حالة من الرعب غير المسبوق عقب التطورات الأخيرة في سوريا، مشيراً إلى تراجعهم عن دعم بشار الأسد.

وقال المسوري: "من خوفهم، يقول الحوثيون والله أننا لن نعلق صورة بشار الأسد، والصورة المعلقة قديمة". وأضاف أن هناك حالة من القلق المتزايد بين الحوثيين بعد "سقوط بشار وزميرة" في إشارة إلى الأحداث الجارية في سوريا.

وأشار المسوري إلى الدور الكبير الذي لعبه بشار الأسد في دعم الحوثيين في الماضي، حيث كان "بشار الأسد الوحيد من بين جميع الدول العربية الذي سلم سفارة اليمن للحوثي وفتح لهم مكتب لقناة المسيرة، كما سخر لهم معسكرات وكل ما يحتاجون إليه".

لكن اليوم، بحسب المسوري، أصبح الحوثيون يتبرؤون من بشار الأسد قائلين: "لسنا مع بشار الأسد"، متابعًا أنهم "باعوه". وتساءل المسوري عن مصير الحلفاء الآخرين للحوثيين، قائلاً: "وغداً، سوف يبيعون كل الدول التي وقفت معهم وساندتهم وسخرت لهم كل شيء".

وفي ختام حديثه، وجه المسوري سؤالاً للسلطنة عمان والدول الأخرى التي تدعم الحوثيين، محذراً من أنهم قد يتخلون عنهم كما فعلوا مع بشار الأسد، قائلاً: "هل تدرك سلطنة عمان وغيرها ذلك؟".