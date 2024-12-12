زار رئيس الجالية اليمنية عمر بابطين وبرداد محمد البحر عضو هيئة الرقابة والتفتيش بالجالية اليمنية في القاهرة الشيخ ابراهيم الضبيبي الذي تعرض لوعكة صحية.
واطمئن بابطين والبحر على صحة الضبيبي عقب مغادرته المسشفى .
من جانبه شكر الضبيبي بابطين والبحر على الزيارة ومثمنا جهودهم الكبيرة لخدمة الجالية اليمنية.
بابطين والبحر يزوران الشيخ الضبيبي - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - كلمتك/خاص:
زار رئيس الجالية اليمنية عمر بابطين وبرداد محمد البحر عضو هيئة الرقابة والتفتيش بالجالية اليمنية في القاهرة الشيخ ابراهيم الضبيبي الذي تعرض لوعكة صحية.
زار رئيس الجالية اليمنية عمر بابطين وبرداد محمد البحر عضو هيئة الرقابة والتفتيش بالجالية اليمنية في القاهرة الشيخ ابراهيم الضبيبي الذي تعرض لوعكة صحية.
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