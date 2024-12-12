وزير التموين يتفقد مضرب الوليلي بالبحيرة - أخبار كلمتك

وزير التموين يتفقد مضرب الوليلي بالبحيرة - أخبار كلمتك

مصطفى قمر يحيي حفل رأس السنة على مسرح البالون - أخبار كلمتك

مصطفى قمر يحيي حفل رأس السنة على مسرح البالون - أخبار كلمتك

يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة الترجي غدًا - أخبار كلمتك

يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة الترجي غدًا - أخبار كلمتك

التموين: استعدادات مكثفة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان - أخبار كلمتك

التموين: استعدادات مكثفة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان - أخبار كلمتك

أرقام من ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أرقام من ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين سيقوم بهذا الأمر الليلة - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين سيقوم بهذا الأمر الليلة - أخبار كلمتك

اغلاق المحلات التجارية ابوابها في عدن - أخبار كلمتك

اغلاق المحلات التجارية ابوابها في عدن - أخبار كلمتك

جامعة كفر الشيخ تشارك فعاليات ندوة «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد» - أخبار كلمتك

جامعة كفر الشيخ تشارك فعاليات ندوة «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد» - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 لـ «جميع صفوف النقل» - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 لـ «جميع صفوف النقل» - أخبار كلمتك

برلماني: سوق اليوم الواحد يلعب دورا رئيسيا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

برلماني: سوق اليوم الواحد يلعب دورا رئيسيا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

بابطين والبحر يزوران الشيخ الضبيبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بابطين والبحر يزوران الشيخ الضبيبي - أخبار كلمتك

بابطين والبحر يزوران الشيخ الضبيبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - كلمتك/خاص:

زار رئيس الجالية اليمنية عمر بابطين وبرداد محمد البحر عضو هيئة الرقابة والتفتيش بالجالية اليمنية في القاهرة الشيخ ابراهيم الضبيبي الذي تعرض لوعكة صحية.
واطمئن بابطين والبحر على صحة الضبيبي عقب مغادرته المسشفى .
من جانبه شكر الضبيبي بابطين والبحر على الزيارة ومثمنا جهودهم الكبيرة لخدمة الجالية اليمنية.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الحديث عن مفاجئات بالايام القادمة عقب وصول العميد احمد علي هذه الدولة لاول مرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق