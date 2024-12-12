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الحوثيين:عندما سيطرنا على صنعاء لم ننشر هذه الفضائح المدوية للرئيس صالح - أخبار كلمتك

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الحوثيين:عندما سيطرنا على صنعاء لم ننشر هذه الفضائح المدوية للرئيس صالح - أخبار كلمتك

الحوثيين:عندما سيطرنا على صنعاء لم ننشر هذه الفضائح المدوية للرئيس صالح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:18 مساءً - كلمتك/خاص:

قال القيادي الحوثي حسين الاملحي:‏سيطر الانصار في ثورة21سبتمبر على صنعاء وشافو بلاوي البلاوي للرئيس المخلوع عفاش في الامن القومي.
واضاف: تصويرات لمسؤولين ونشطاء مخله بالادب كان يستخدمها عفاش كنوع من الابتزاز وو ولم ينشرالانصار حتى تغريدة انهم وجدو شيئ.
واختتم: وبتوجيه قيادة الانصار تم اتلافها وعند دخول اخوان الشيطان منازل الاسد.
ياتي ذلك عقب تداول صورا للرئيس الاسد

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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