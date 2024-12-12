قال القيادي الحوثي حسين الاملحي:سيطر الانصار في ثورة21سبتمبر على صنعاء وشافو بلاوي البلاوي للرئيس المخلوع عفاش في الامن القومي.
واضاف: تصويرات لمسؤولين ونشطاء مخله بالادب كان يستخدمها عفاش كنوع من الابتزاز وو ولم ينشرالانصار حتى تغريدة انهم وجدو شيئ.
واختتم: وبتوجيه قيادة الانصار تم اتلافها وعند دخول اخوان الشيطان منازل الاسد.
ياتي ذلك عقب تداول صورا للرئيس الاسد
الحوثيين:عندما سيطرنا على صنعاء لم ننشر هذه الفضائح المدوية للرئيس صالح - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:18 مساءً - كلمتك/خاص:
قال القيادي الحوثي حسين الاملحي:سيطر الانصار في ثورة21سبتمبر على صنعاء وشافو بلاوي البلاوي للرئيس المخلوع عفاش في الامن القومي.
قال القيادي الحوثي حسين الاملحي:سيطر الانصار في ثورة21سبتمبر على صنعاء وشافو بلاوي البلاوي للرئيس المخلوع عفاش في الامن القومي.
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