اسقاط عشرات الالاف من كشوفات صرف المرتبات - أخبار كلمتك

قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن جماعة الحوثيين أسقطت أكثر من مائتي ألف موظف من قوائم الخدمة المدينة قبيل صرف النصف الراتب المرتقب.

وذكرت المصادر إن وزارة الخدمة المدنية في صنعاء التي باتت تعرف بإسم "وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري" قامت بإسقاط أكثر من مائتي ألف موظف من قوائم الوزارة.

وأضافت المصادر أن أغلب الموظفين الذين تم إسقاط أسمائهم من منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم بالترتيب ثم يأتي بعدهم موظفي الجامعات الحكومية.

وأكدت المصادر أن الذين تم إسقاط أسمائهم محسوبين على حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وتم إحلال المجنيدين الحوثيين وقتلى الحوثيين بدلا عنهم.

