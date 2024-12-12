مقرب من نص ر الله يفجرها ويؤكد بانه تم توقيع اتفاق مع زعيم الحوثيين ولن يتم اغتياله عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

قال محمد علي الحسيني:‏إلى الأحبة في اليمن، إن ما جرى ويجري في لبنان وسورية والعراق مختلف تمامًا عن الملف اليمني بكل أبعاده وخصوصيته ويمكن اختصاره بالقول: إن ملف اليمن معقد جدًا داخليًا وخارجيًا، إقليميًا ودوليًا، وهو سهل ممتنع حقيقة.

واضاف:الحوثي براغماتي، اتعظ وفهم عند استهداف نصرالله بأن الأمر جدي ولا مجال للمناورة، وأن هناك أمورًا معينة يجب الالتزام بها. ففعل، وعٓلِم أن هناك حدودًا مرسومة يجب التوقف عندها، فتوقف وقُدم له اتفاق كما قدم لنعيم قاسم تمامًا، فوافق عليه.

وبذلك، انحنى وسمع الكلام وسار على الطريق المعلوم.

واختتم:فهذا على المستوى الخارجي، أما الداخلي فحاله كحال حزب (الله) في لبنان متروك له حرية التحرك، ولا تدخل في شؤون اليمن الداخلية، واللبيب قد فهم الإشارة.

اعلموا اننا ‎#نسمع_ونرى

