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مقرب من نص ر الله يفجرها ويؤكد بانه تم توقيع اتفاق مع زعيم الحوثيين ولن يتم اغتياله عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

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مقرب من نص ر الله يفجرها ويؤكد بانه تم توقيع اتفاق مع زعيم الحوثيين ولن يتم اغتياله عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

مقرب من نص ر الله يفجرها ويؤكد بانه تم توقيع اتفاق مع زعيم الحوثيين ولن يتم اغتياله عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:02 مساءً - كلمتك/خاص:

قال محمد علي الحسيني:‏إلى الأحبة في اليمن، إن ما جرى ويجري في لبنان وسورية والعراق مختلف تمامًا عن الملف اليمني بكل أبعاده وخصوصيته ويمكن اختصاره بالقول: إن ملف اليمن معقد جدًا داخليًا وخارجيًا، إقليميًا ودوليًا، وهو سهل ممتنع حقيقة.

واضاف:الحوثي براغماتي، اتعظ وفهم عند استهداف نصرالله بأن الأمر جدي ولا مجال للمناورة، وأن هناك أمورًا معينة يجب الالتزام بها. ففعل، وعٓلِم أن هناك حدودًا مرسومة يجب التوقف عندها، فتوقف وقُدم له اتفاق كما قدم لنعيم قاسم تمامًا، فوافق عليه. 
وبذلك، انحنى وسمع الكلام وسار على الطريق المعلوم. 
واختتم:فهذا على المستوى الخارجي، أما الداخلي فحاله كحال حزب (الله) في لبنان متروك له حرية التحرك، ولا تدخل في شؤون اليمن الداخلية، واللبيب قد فهم الإشارة.
اعلموا اننا ‎#نسمع_ونرى
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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