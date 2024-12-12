الحديث عن مفاجئات بالايام القادمة عقب وصول العميد احمد علي هذه الدولة لاول مرة - أخبار كلمتك

قال الكاتب والمحلل السياسي أنور الأشول إن الأيام القادمة في اليمن تحمل الكثير من المفاجآت في ظل التطورات والتحركات المتواصلة على أكثر من صعيد وآخر زيارة السفير أحمد علي إلى جمهورية مصر العربية.

وأشار الأشول إلى أن السفير أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في أول زيارة خاصة الى القاهرة بعد رفع العقوبات الاممية عنه وقد حظي السفير بحفاوة بالغة من المؤتمريين والمؤيدين وعدد كبير من أبناء الجالية اليمنية في مصر الحبيبة".

واكد أن "هذه الزيارة وإن كانت خاصة إلا أنها تحمل الكثير من المعاني والدلالات على بداية التحرك الإيجابي لسعادة السفير خارج نطاق إقامته التي طالت كثيرا".

واختتم: "كما تحمل رسائل تطمينية بإعادة الأمل والتفاؤل للشعب اليمني في الداخل والخارج بنهج مرحلة جديدة لاستعادة الدولة ومواجهة المليشيا الحوثية بكل السبل.اذا لاشك أن الأيام القادمة تحمل الكثير من المفاجآت، وهذا ماينتظره الشعب، الذي تحمل ويلات غياب الدولة وممارسة الحوثي ضدهم سوء العذاب".