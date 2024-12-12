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الكثيري يطّلع على المطالب الحقوقية لموظفي مصلحة الضرائب في الجنوب - أخبار كلمتك

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الكثيري يطّلع على المطالب الحقوقية لموظفي مصلحة الضرائب في الجنوب - أخبار كلمتك

الكثيري يطّلع على المطالب الحقوقية لموظفي مصلحة الضرائب في الجنوب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:42 مساءً - كلمتك/ خاص

التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، قيادة النقابة العامة لمصلحة الضرائب بمحافظات الجنوب، ممثلة برئيسها حامد باحويرث، وبقية الأعضاء. 

واطّلع الكثيري خلال اللقاء من رئيس النقابة والأعضاء، على سير عمل نقابة مصلحة الضرائب بالعاصمة عدن وفروعها في بقية محافظات الجنوب، وجملة الصعوبات والتحديات التي تواجهها، والأدوار التي تضطلع بها لتسيير العمل النقابي ومتابعة قضايا وهموم وأبرز تطلعات الموظفين عن قرب وبالطرق القانونيه السليمة، للإرتقاء بمستوى اداء الموظفين والأداء العام في المصلحة.

كما استمع الكثيري خلال اللقاء إلى شرح عن جُملة المطالب الحقوقية لموظفي المصلحة، والمشكلات العمالية لبعض الفروع في ظل الأوضاع المتردية والراهنة، والدور الكبير الذي يقوم به رئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، للنظر في تلك المطالب ووضع الحلول والمعالجات لما يخدم موظفي المصلحة وفروعها، ووقوفه في تنمية الإيرادات المركزية والمحلية، وجهوده المبذولة لتسيير إجراءات المصلحة وحفاظه على هذا المرفق الحيوي والهام في الدولة. 

وأكد القائم بأعمال رئيس المجلس، حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على الوقوف إلى جانب النقابات ومساندتها للارتقاء بمرافقها الحكومية والحفاظ على مصالح موظفيها الحقوقية والمشروعة، باعتبارها رافعة الدولة المدنية والكينونة الحقيقية للحفاظ على مؤسساتها.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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