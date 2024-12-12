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الأرصاد تتوقع أجواء شديدة البرودة والصقيع - أخبار كلمتك

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الأرصاد تتوقع أجواء شديدة البرودة والصقيع - أخبار كلمتك

الأرصاد تتوقع أجواء شديدة البرودة والصقيع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وتشكل الصقيع.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء شديدة البرودة في أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات إب، الضالع، لحج وأبين مع تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

في حين قد تكون الأجواء باردة في أجزاء من محافظات الجوف ومأرب، المحويت، ريمة، تعز، حضرموت وشبوة ومرتفعات حجة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/عمران: -0.6، البيضاء (ذي ناعم): 0.1، ذمار: 0.6، صنعاء: 1.4، إب: 5.7، المحويت: 8 ، تعز: 9.5 درجات مئوية.

وحذر المواطنين من الأجواء الشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى .

ودعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من آثار الأجواء الشديدة البرودة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة كل بموقعه واختصاصه بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من التبريد الشديد وتكون الصقيع ومتابعة النشرات الصادرة عنه.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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الأرصاد تتوقع أجواء شديدة البرودة والصقيع - أخبار كلمتك

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