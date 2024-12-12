محافظ البيضاء يزور مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في عدن ويثمن جهوده الإغاثية - أخبار كلمتك

قام محافظ محافظة البيضاء بزيارة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فرع عدن، حيث كان في استقباله مدير الفرع الأستاذ صالح الذيباني. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الإنساني والاطلاع على الجهود المبذولة من قبل المركز في دعم وإغاثة النازحين من محافظة البيضاء.

خلال اللقاء، أطلع المحافظ على سير عملية الإغاثة الإنسانية التي يقدمها المركز للنازحين، والتي تشمل توفير المواد الغذائية والإيوائية والمساعدات الطبية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز للتخفيف من معاناة النازحين وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

وأكد المحافظ أن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية يُعد شريكًا أساسيًا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيرًا إلى أن ما يقدمه المركز من دعم يعكس عمق العلاقة الأخوية بين المملكة العربية السعودية واليمن.

وفي ختام الزيارة قدم محافظ البيضاء درع المحافظة للمركز وكذا شهائد شكر لكلا من الأستاذ صالح الذيباني، مدير فرع المركز في عدن، والاستاذ عبدالرحمن الصيعري مدير فرع المركز في مأرب تعبيرا عن امتنان وعرفان السلطة المحلية وابناء محافظة البيضاء لما يقوم به المركز من جهود إنسانية نبيلة.

وأعرب الأستاذ صالح الذيباني عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدا أن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية سيواصل جهوده لدعم النازحين وتحسين ظروفهم المعيشية، ومشدّدا على التزام المركز برسالته الإنسانية التي تهدف إلى خدمة الإنسان دون تمييز.

تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من اللقاءات التي تسعى إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتحسين الأوضاع الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية التي تعاني من تداعيات الحرب والنزوح.