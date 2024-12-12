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اليافعي يتحدث عن فئة من الناس تقدم صورة سيئة عن أبناء حضرموت - أخبار كلمتك

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اليافعي يتحدث عن فئة من الناس تقدم صورة سيئة عن أبناء حضرموت - أخبار كلمتك

اليافعي يتحدث عن فئة من الناس تقدم صورة سيئة عن أبناء حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي ياسر اليافعي: ‏بدون مبالغة، الحضارم هم من أكثر الناس طيبة وحسن معاشرة، يمتازون بأخلاقهم العالية، واحترامهم للآخرين، وإخلاصهم في نضالهم. لديهم روح دعابة مميزة ويفخرون بحضرميتهم، وأنا أفخر بكل حضرمي عرفتُه، فهؤلاء هم الحضارم بنسختهم الأصلية.

واضاف :للأسف، في تويتر، هناك معرفات بأسماء حضرمية لا تُجيد سوى السب والشتم والاستهزاء، ومن الواضح أنهم ليسوا حضارمة. وعند التحقق من صفحاتهم، تجد أنهم ينتمون إلى محافظات أخرى، دون الحاجة لذكر الأسماء حتى لا يتحسس أحد.

واختتم: حضرموت، بتاريخها وحضارتها ودولتها، معروفة برجالها وأخلاقهم العالية، حتى في ظل الاختلافات. لذلك، من المستحيل أن يمثل هؤلاء المسيئون النسخة الحقيقية للحضارم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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