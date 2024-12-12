اليافعي يتحدث عن فئة من الناس تقدم صورة سيئة عن أبناء حضرموت - أخبار كلمتك

قال الإعلامي ياسر اليافعي: ‏بدون مبالغة، الحضارم هم من أكثر الناس طيبة وحسن معاشرة، يمتازون بأخلاقهم العالية، واحترامهم للآخرين، وإخلاصهم في نضالهم. لديهم روح دعابة مميزة ويفخرون بحضرميتهم، وأنا أفخر بكل حضرمي عرفتُه، فهؤلاء هم الحضارم بنسختهم الأصلية.

واضاف :للأسف، في تويتر، هناك معرفات بأسماء حضرمية لا تُجيد سوى السب والشتم والاستهزاء، ومن الواضح أنهم ليسوا حضارمة. وعند التحقق من صفحاتهم، تجد أنهم ينتمون إلى محافظات أخرى، دون الحاجة لذكر الأسماء حتى لا يتحسس أحد.

واختتم: حضرموت، بتاريخها وحضارتها ودولتها، معروفة برجالها وأخلاقهم العالية، حتى في ظل الاختلافات. لذلك، من المستحيل أن يمثل هؤلاء المسيئون النسخة الحقيقية للحضارم.