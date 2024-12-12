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المبعوث الاممي الى اليمن يدعو الى هذا الامر بشان الحرب - أخبار كلمتك

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المبعوث الاممي الى اليمن يدعو الى هذا الامر بشان الحرب - أخبار كلمتك

المبعوث الاممي الى اليمن يدعو الى هذا الامر بشان الحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ جميع الأطراف في اليمن إلى الانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خارطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وأضاف غروندبرغ، في إحاطة لمجلس الأمن: "أؤمن بشدة أن هذا الهدف لا يزال قابلاً للتحقيق. ومع ذلك، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن أمر ضروري إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام".

وقال غروندبرغ إن أعمال العنف الأخيرة في تعز، بما في ذلك الغارة الجوية القاتلة التي شنتها طائرة بدون طيار على سوق في مقبنة، تسلّط الضوء على الحاجة الملحة إلى احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين. "تؤكد مثل هذه الحوادث على الحاجة الملحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وتابع: "من المقلق أن المصالح الحزبية تتسبب بشكل متزايد في تهديد المجتمع المدني، وتضييق الفضاء المدني، واستهداف المشاركين في الاجتماعات. هذا الأمر لا يقتصر على تقييد عملهم وترهيبهم، بل يُعد أيضاً انتهاكاً لحقوقهم، مما يُضعف الأسس الضرورية لعملية شاملة.

وقال المبعوث الأممي في إحاطته: هذا الشهر يصادف مرور ستة أشهر على بدء جماعة أنصار الله حملة اعتقالات تعسفية. وهذا يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية. ولا يزال البعض محرومين حتى من أبسط الحقوق الإنسانية المتمثلة في إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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