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وزير في الحكومة الشرعية يتحدث عن انجاز تاريخي - أخبار كلمتك

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وزير في الحكومة الشرعية يتحدث عن انجاز تاريخي - أخبار كلمتك

وزير في الحكومة الشرعية يتحدث عن انجاز تاريخي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:53 مساءً - كلمتك: خاص

 

علق وزير الشباب والرياضة نايف البكري على فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034.


وقال الوزير الارياني في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏بكل فخر واعتزاز، نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.


وتابع بالقول:
إن هذا الإنجاز التاريخي يجسد مكانة السعودية العالمية ورؤيتها الطموحة التي جعلتها مركزاً رياضياً وثقافياً واقتصادياً بارزاً.

واردف في منشوره قائلاً:
نثق بأن المملكة ستقدم بطولة استثنائية تُبرز كرم الضيافة العربية وتُعزز مكانة المنطقة على الساحة الدولية رياضيا.

مختتما منشوره بالقول:
مبارك هذا الإنجاز العظيم، وإلى مزيد من النجاحات والريادة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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