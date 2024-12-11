وزير في الحكومة الشرعية يتحدث عن انجاز تاريخي - أخبار كلمتك

علق وزير الشباب والرياضة نايف البكري على فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034.



وقال الوزير الارياني في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏بكل فخر واعتزاز، نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.



وتابع بالقول:

إن هذا الإنجاز التاريخي يجسد مكانة السعودية العالمية ورؤيتها الطموحة التي جعلتها مركزاً رياضياً وثقافياً واقتصادياً بارزاً.

واردف في منشوره قائلاً:

نثق بأن المملكة ستقدم بطولة استثنائية تُبرز كرم الضيافة العربية وتُعزز مكانة المنطقة على الساحة الدولية رياضيا.

مختتما منشوره بالقول:

مبارك هذا الإنجاز العظيم، وإلى مزيد من النجاحات والريادة.