وزير في الحكومة الشرعية يتحدث عن انجاز تاريخي - أخبار كلمتك

علق وزير الشباب والرياضة نايف البكري على فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034.
وقال الوزير الارياني في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
بكل فخر واعتزاز، نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.
وتابع بالقول:
إن هذا الإنجاز التاريخي يجسد مكانة السعودية العالمية ورؤيتها الطموحة التي جعلتها مركزاً رياضياً وثقافياً واقتصادياً بارزاً.
واردف في منشوره قائلاً:
نثق بأن المملكة ستقدم بطولة استثنائية تُبرز كرم الضيافة العربية وتُعزز مكانة المنطقة على الساحة الدولية رياضيا.
مختتما منشوره بالقول:
مبارك هذا الإنجاز العظيم، وإلى مزيد من النجاحات والريادة.
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