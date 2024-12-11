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البنك المركزي اليمني يتخذ خطوة هامة - أخبار كلمتك

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البنك المركزي اليمني يتخذ خطوة هامة - أخبار كلمتك

البنك المركزي اليمني يتخذ خطوة هامة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:07 مساءً - كلمتك/خاص:

اعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء عن بدء العمل الفعلي بنظام الحساب البنكي الدولي IBAN.

جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي نظمته الإدارة العامة لنظم المدفوعات في البنك بمشاركة ممثلو البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية .

وفي اللقاء، اشار نائب محافظ البنك المركزي د. محمد عمر باناجه، الى اهتمام البنك المركزي في مواكبة التطورات المصرفية العالمية من خلال الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، موضحا أن تفعيل العمل بنظام الأداء المالي والمصرفي للبنوك اليمنية عالمياً يأتي تماشيا مع خطة واستراتيجية البنك المركزي اليمني لتدعيم برنامج الشمول المالي باليمن وبما يؤدي إلى تتوافق البنوك العاملة بالسوق المصرفي اليمني مع معايير أسواق المال والأعمال الدولية الايزو 13616.

ولفت د. باناجة الى تميز الحساب البنكي الدولي بدقة التحويلات المصرفية وسرعة تنفيذها بتكلفة أقل مما يحد من أخطاء النسخ وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات الإلكترونية.

تجدر الإشارة الى أن إجراءات تفعيل رقم الحساب البنكي الدولي International Bank Account Number “IBAN ومناقشة خطة تفعيله مع البنوك، بدأ في شهر إبريل من هذا العام.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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