موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

بتروجيت يفوز على مودرن سبورت بهدف في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

بتروجيت يفوز على مودرن سبورت بهدف في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - حزب البعث في سوريا يعلق كافة نشاطاته حتى إشعار آخر (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - حزب البعث في سوريا يعلق كافة نشاطاته حتى إشعار آخر (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلاق إسم الفنان محيي إسماعيل على دفعة ورشة «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلاق إسم الفنان محيي إسماعيل على دفعة ورشة «مبادئ التمثيل والفنون الأدائية أمام الكاميرا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آيتن عامر وشقيقتها واشرف زكي أبرز الحضور في عزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آيتن عامر وشقيقتها واشرف زكي أبرز الحضور في عزاء زوج بدرية طلبة - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم الصالون السياسي حول انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم الصالون السياسي حول انعكاسات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 11-12-2024 - أخبار كلمتك

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل المهرج (صور) - أخبار كلمتك

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل المهرج (صور) - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 34، عبد الرحمن يستفيق من الغيبوبة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تفاصيل جديدة بشأن قضية الاعتداء على هذا المسؤول والذي تم رشه بمادة الأسيد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل جديدة بشأن قضية الاعتداء على هذا المسؤول والذي تم رشه بمادة الأسيد - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن قضية الاعتداء على هذا المسؤول والذي تم رشه بمادة الأسيد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:07 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

كشفت إدارة عام شرطة تعز  الليلة توضيح بيان توضيحي بشأن الإجراءات المتخذة بخصوص قضية الاعتداء على الدكتور رشاد المخلافي


وأكدت إدارة عام شرطة تعز  انها تلقت مساء يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024م، بلاغا عن قيام أشخاص مجهولين على متن دراجة نارية برش مادة الأسيد على مدير مكتب الصحة في مديرية القاهرة  الدكتور رشاد المخلافي، في منطقة السلخانة جوار مستشفى الأهدل مديرية القاهرة.

موضحاً انها فور تلقيها البلاغ تحركت الأجهزة الأمنية وباشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الجريمة، وبناء على الإجراءات الأولية، والأمر القهري من نيابة البحث والسجون بحق ثلاثة متهمين في القضية، فقد تم ضبط المتهم  الثاني المدعو عمر سعيد مدهش بنفس الليلة، فيما  قام المتهم الثالث المدعو خالد احمد علي جامل بتسليم نفسه إلى إدارة البحث الجنائي عصر اليوم بعد المتابعة والتعقب والتواصل مع الجهات المعنية، ويتم متابعة وتعقب المتهم الأول المدعو معاذ سيف مدهش بحسب الأمر القهري لضبطه، مؤكدين استمرار الإجراءات بكل مهنية ومسؤولية واهتمام.

ؤاكدت إدارة عام شرطة تعز أنها تعمل بكل الإمكانيات والوسائل المتاحة لضبط الأمن ومكافحة الجريمة، وأنها تتعامل بحزم تجاه كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار ولن تتهاون في حماية وإنفاذ القانون، على الجميع دون استثناء.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تعد الحادثة الثالثة خلال يوم واحد .. احتراق باص في تعز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق