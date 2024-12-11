تفاصيل جديدة بشأن قضية الاعتداء على هذا المسؤول والذي تم رشه بمادة الأسيد - أخبار كلمتك

كشفت إدارة عام شرطة تعز الليلة توضيح بيان توضيحي بشأن الإجراءات المتخذة بخصوص قضية الاعتداء على الدكتور رشاد المخلافي



وأكدت إدارة عام شرطة تعز انها تلقت مساء يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024م، بلاغا عن قيام أشخاص مجهولين على متن دراجة نارية برش مادة الأسيد على مدير مكتب الصحة في مديرية القاهرة الدكتور رشاد المخلافي، في منطقة السلخانة جوار مستشفى الأهدل مديرية القاهرة.

موضحاً انها فور تلقيها البلاغ تحركت الأجهزة الأمنية وباشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الجريمة، وبناء على الإجراءات الأولية، والأمر القهري من نيابة البحث والسجون بحق ثلاثة متهمين في القضية، فقد تم ضبط المتهم الثاني المدعو عمر سعيد مدهش بنفس الليلة، فيما قام المتهم الثالث المدعو خالد احمد علي جامل بتسليم نفسه إلى إدارة البحث الجنائي عصر اليوم بعد المتابعة والتعقب والتواصل مع الجهات المعنية، ويتم متابعة وتعقب المتهم الأول المدعو معاذ سيف مدهش بحسب الأمر القهري لضبطه، مؤكدين استمرار الإجراءات بكل مهنية ومسؤولية واهتمام.

ؤاكدت إدارة عام شرطة تعز أنها تعمل بكل الإمكانيات والوسائل المتاحة لضبط الأمن ومكافحة الجريمة، وأنها تتعامل بحزم تجاه كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار ولن تتهاون في حماية وإنفاذ القانون، على الجميع دون استثناء.