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انقطاع مفاجيء لخدمة الاتصال والانترنت - أخبار كلمتك

انقطاع مفاجيء لخدمة الاتصال والانترنت - أخبار كلمتك

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انقطاع مفاجيء لخدمة الاتصال والانترنت - أخبار كلمتك

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انقطاع مفاجيء لخدمة الاتصال والانترنت - أخبار كلمتك

انقطاع مفاجيء لخدمة الاتصال والانترنت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:27 مساءً - كلمتك: خاص

 

كشفت مصادر عن انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات على محافظة البيضاء اليوم


وأكدت المصادر ان انقطاع خدمة الانترنت والاتصال تم بشكل مفاجئ على المحافظة دون معرفة الأسباب

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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