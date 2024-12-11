عاجل:الرئيس العليمي يبارك هذا الأمر العالمي - أخبار كلمتك







علق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي على فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.



وقال الرئيس العليمي في تصريح الليلة:

‏باسمي و أعضاء مجلس القيادة والحكومة والشعب اليمني، أهنىء الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‎@KingSalman وولي عهده الأمير محمد بن سلمان باستضافة بطولة كأس العالم 2034 التي نثق أنها ستكون إحدى أعظم دورات البطولة في التاريخ.



هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً، اليوم (الأربعاء)، فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

كان الملف السعودي هو المرشح الوحيد وصفق لاختياره أكثر من 200 اتحاد عضو في «فيفا». وقد شارك هؤلاء عن بُعد في اجتماع عبر الإنترنت استضافه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في زيوريخ، الأربعاء.

واتجهت أنظار العالم، الأربعاء، نحو اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث اجتمع 211 اتحاداً وطنياً للتصويت على فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، وفوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034، ليسجل التاريخ المملكة بوصفها أول دولة في تاريخ المونديال تستقبل منفردة 48 منتخباً دفعة واحدة، على اعتبار أن نسخة 2026 ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما ستقام نسخة 2030 في إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وأعطى «فيفا» الملف السعودي تقييماً عالياً غير مسبوق في تاريخ ملفات الدول المتقدمة لاستضافة كأس العالم منذ انطلاقتها عام 1930، حيث حصل على 4.18 من 5، واصفاً المخاطر بأنها متوسطة، فيما وصف ملف مونديالي 2026 و2030 بـ«عالي المخاطر» ودرجة تقييم أقل من الملف السعودي.