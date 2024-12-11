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الحكومة الشرعية تشارك السعودية هذه الفرحة الكبرى - أخبار كلمتك

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الحكومة الشرعية تشارك السعودية هذه الفرحة الكبرى - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تشارك السعودية هذه الفرحة الكبرى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - كلمتك: خاص

 


صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني على فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

 

وقال الوزير الإرياني في تصريح قبل قليل:‏بمشاعر فياضة من الفرح والفخر والسرور، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهم الله، والشعب السعودي النبيل، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، بالاجماع وبملف هو الأعظم والأعلى تقييماً عبر التاريخ


وأوضح الوزير الارياني بالقول:هذا الإنجاز العظيم الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات المستمرة التي تسجلها المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، يؤكد قدرة المملكة على استضافة وتنظيم أضخم الأحداث العالمية، ويعكس مكانتها الرائدة بين الأمم

وأكد الوزير الارياني ان المملكة  أبهرت العالم بتنظيمها للعديد من البطولات والفعاليات العالمية التي أصبحت أيقونة في التميز والإبداع، وبروحها النبيلة التي انعكست في كل تفاصيل الضيافة والاحتفاء، ولا شك أن إشراف ومتابعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه الإنجازات كان له الأثر الكبير

واختتم بالقول:الشعب اليمني يشارككم هذا الفرح العظيم بكل المحبة والاعتزاز ، فأنتم سندنا وامتدادنا، وفرحتكم دائماً هي فرحتنا. 
ونسأل الله أن يديم على المملكة قيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل، وأن يديم عليها الأمن والرخاء، وأن تظل دائماً منارة للإبداع والتميز على مستوى العالم

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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