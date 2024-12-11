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رئيس مركز إنصاف إيمان حميد تشارك في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان في باريس - أخبار كلمتك

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رئيس مركز إنصاف إيمان حميد تشارك في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان في باريس - أخبار كلمتك

رئيس مركز إنصاف إيمان حميد تشارك في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان في باريس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - كلمتك/خاص:

 في خطوة تعكس التزام فرنسا بقضايا حقوق الإنسان، تلقت الأستاذة إيمان حميد، رئيس مركز إنصاف للحقوق والتنمية، دعوة كريمة من معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو في مقر وزارة الخارجية الفرنسبة ، للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي كلمتها خلال الفعالية، عبّرت السيدة حميد عن شكرها العميق لفرنسا على دعمها المستمر لقضايا حقوق الإنسان، مؤكدةً أن هذا الحدث يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على معاناة المستضعفين وانتهاكات حقوق الانسان في اليمن. وقالت: "إنه من خلال هذه المنصة العالمية التي تقدمها فرنسا، يمكننا التعبير عن معاناة الشعب اليمني وإيصال صوته إلى العالم، وهذا يعكس التزام فرنسا العميق والمستمر بقيم حقوق الإنسان والحريات والنساء والأقليات في اليمن."

وأضافت حميد: "كل الشكر والتقدير لهذه البلاد الطيبة التي منحتنا الفرصة للتحدث باسم أولئك الذين لا صوت لهم في وطنهم. فرنسا هي بلد الحقوق والحريات، وبلد النور والجمال، الذي يستحق كل الاحترام والتقدير."

وقد حضر المؤتمر عدد من أبرز الحقوقيين العالميين والأمميين، من بينهم السيد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي شارك في النقاشات حول حقوق الإنسان ووضع حالة حقوق الإنسان في العالم وأهمية التعاون الدولي لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.

وتعد هذه المشاركة جزءا من جهود مركز انصاف المستمرة لنقل صوت الشعب اليمني الى الساحة الدولية والمساهمة في حل قضايا حقوق الانسان حيث يسعى من خلال مشاركاته الدولية إلى تعزيز حقوق الإنسان في اليمن والمساهمة في نشر الوعي حول الأوضاع الإنسانية .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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