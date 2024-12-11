بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة الى خالد فضل محسن عبدالله وإخوانه عزاهم فيها بوفاة والدهم الشخصية السياسية والوطنية المناضل الكبير فضل محسن عبدالله بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني.
وأشاد الرئيس علي ناصر بمناقب الفقيد وسيرته العطرة ومسيرته النضالية المشرفة باعتباره أحد مناضلي ثورة ١٤ اكتوبر المجيدة ومن طليعة رواد الحركة الوطنية لتحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني حيث تعرف اليه بحرب التحرير وشارك بتعيين المحافظين وبقيام الدولة وكذا ساهم بتحقيق الوحدة اليمنية
ونوه الرئيس ناصر بأدوار الفقيد القيادية في بناء الدولة من خلال مختلف المناصب التي تولاها منها محافظا لمحافظة شبوة ووزيرا للمالية ووزيرا للتموين والتجارة ووزيرا للزراعة وآخرها عضوا في مجلس الشورى.
واعرب الرئيس علي ناصر محمد عن بالغ التعازي و المواساة لكافة أسرة الفقيد ورفاقه ومحبيه، سائلا المولى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الشخصية الوطنية المناضل فضل محسن عبدالله - أخبار كلمتك
بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة الى خالد فضل محسن عبدالله وإخوانه عزاهم فيها بوفاة والدهم الشخصية السياسية والوطنية المناضل الكبير فضل محسن عبدالله بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني.
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