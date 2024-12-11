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الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الشخصية الوطنية المناضل فضل محسن عبدالله - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الشخصية الوطنية المناضل فضل محسن عبدالله - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الشخصية الوطنية المناضل فضل محسن عبدالله - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة الى خالد فضل محسن عبدالله وإخوانه عزاهم فيها بوفاة والدهم الشخصية السياسية والوطنية المناضل الكبير فضل محسن عبدالله بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني.
وأشاد الرئيس علي ناصر بمناقب الفقيد وسيرته العطرة ومسيرته النضالية المشرفة باعتباره أحد مناضلي ثورة ١٤ اكتوبر المجيدة ومن طليعة رواد الحركة الوطنية لتحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني حيث تعرف اليه بحرب التحرير وشارك بتعيين المحافظين وبقيام الدولة وكذا ساهم بتحقيق الوحدة اليمنية 
ونوه الرئيس ناصر بأدوار الفقيد القيادية في بناء الدولة من خلال مختلف المناصب التي تولاها منها محافظا لمحافظة شبوة ووزيرا للمالية ووزيرا للتموين والتجارة ووزيرا للزراعة وآخرها عضوا في مجلس الشورى.
واعرب الرئيس علي ناصر محمد عن بالغ التعازي و المواساة لكافة أسرة الفقيد ورفاقه ومحبيه، سائلا المولى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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