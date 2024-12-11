توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

يسع لـ92 ألف متفرج، ملعب الملك سلمان يستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

يسع لـ92 ألف متفرج، ملعب الملك سلمان يستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

رئيس وزراء أيرلندا يعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

رئيس وزراء أيرلندا يعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والبيئة،نتائج المباحثات المصرية الأيرلندية - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والبيئة،نتائج المباحثات المصرية الأيرلندية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يستعد لحفله في الكويت بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يستعد لحفله في الكويت بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الشبكة العربية للصحافة العلمية تكرم رئيس «كاك بنك» تقديراً لدور البنك في دعم مشاريع الاستدامة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الشبكة العربية للصحافة العلمية تكرم رئيس «كاك بنك» تقديراً لدور البنك في دعم مشاريع الاستدامة - أخبار كلمتك

الشبكة العربية للصحافة العلمية تكرم رئيس «كاك بنك» تقديراً لدور البنك في دعم مشاريع الاستدامة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - كلمتك/خاص:

كرمت الشبكة العربية للصحافة العلمية، صباح اليوم الأربعاء القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك»، الأستاذ/ حاشد الهمداني، وذلك تقديراً لدور البنك البارز في دعم مشاريع الاستدامة والبيئة على مر السنوات الماضية.

وجاء هذا التكريم على هامش مشاركة كاك بنك في الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، المقام في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال الفترة من 2_13 من شهر ديسمبر الجاري 2024،

وفي اللقاء الذي حضره نخبة من رجال الأعمال والإعلاميين والناشطين البيئيين، ألقى رئيس الشبكة العربية للصحافة العلمية، الأستاذ/ أحمد الشميري كلمة أشاد فيها بكاك بنك باعتباره المؤسسة المالية اليمنية الوحيدة التي تبنت قضية البيئة بشكل جاد، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في ظل التحديات البيئية التي تواجه اليمن والعالم.

من جانبه، عبر الهمداني عن سعادته بهذا التكريم، والذي جاء نظير جهود البنك من سنوات كثيرة في دعم برامج الاستدامة والطاقة النظيفة في اليمن، كما عبر عن شكره لدور الصحافة والقطاع الفني في دعم هذه القطاعات.

فيما اوضح المخرج الشاب جمال معوضه، ممثل مبادرة أفلام خضراء، أهمية دور الإعلام والفن في تسليط الضوء على جهود المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الاستدامة والبيئة والمناخ.

حضر الحفل أيضاً ممثل القطاع الخاص اليمني رجل الأعمال محمد جا مل، والأستاذ عبدالملك النمري رئيس اصوات خضراء 
وأ. مها البعداني ممثلة المنتدى الوطني للتنمية المستدامة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

في تصريح صادم .. جماعة الحو ثي تعلن إستعدادها لتجنيس هؤلاء السوريين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق