بعث الرئيس علي ناصر محمد، برقية تهنئة إلى الشيخ أحمد صالح العيسي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس ادارة الاتحاد اليمني العام لكرة القدم بالتزكية لولاية جديدة لمدة 4 سنوات قادمة.
وأشاد الرئيس ناصر، بدور الشيخ العيسي في دعم وتطوير الكرة اليمنية، والجهود الحثيثة التي بذلها لرفع مستوى اداء المنتخبات الوطنية وتحقيق بطولات رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الرياضة اليمنية بسبب استمرار الحرب.
وفي ختام برقيته تمنى الرئيس علي ناصر محمد التوفيق الدائم للشيخ احمد العيسي لخدمة الرياضة اليمنية.
الرئيس علي ناصر محمد يهنئ الشيخ احمد العيسي اعادة انتخابه رئيسا للاتحاد اليمني لكرة القدم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - كلمتك/خاص:
بعث الرئيس علي ناصر محمد، برقية تهنئة إلى الشيخ أحمد صالح العيسي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس ادارة الاتحاد اليمني العام لكرة القدم بالتزكية لولاية جديدة لمدة 4 سنوات قادمة.
بعث الرئيس علي ناصر محمد، برقية تهنئة إلى الشيخ أحمد صالح العيسي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس ادارة الاتحاد اليمني العام لكرة القدم بالتزكية لولاية جديدة لمدة 4 سنوات قادمة.
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