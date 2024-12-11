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الرئيس علي ناصر محمد يهنئ الشيخ احمد العيسي اعادة انتخابه رئيسا للاتحاد اليمني لكرة القدم - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يهنئ الشيخ احمد العيسي اعادة انتخابه رئيسا للاتحاد اليمني لكرة القدم - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يهنئ الشيخ احمد العيسي اعادة انتخابه رئيسا للاتحاد اليمني لكرة القدم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث الرئيس علي ناصر محمد، برقية تهنئة إلى الشيخ أحمد صالح العيسي بمناسبة فوزه برئاسة مجلس ادارة الاتحاد اليمني العام لكرة القدم بالتزكية لولاية جديدة لمدة 4 سنوات قادمة.
وأشاد الرئيس ناصر، بدور الشيخ العيسي في دعم وتطوير الكرة اليمنية، والجهود الحثيثة التي بذلها لرفع مستوى اداء المنتخبات الوطنية وتحقيق  بطولات رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الرياضة اليمنية بسبب استمرار الحرب.
وفي ختام برقيته تمنى الرئيس علي ناصر محمد التوفيق الدائم للشيخ احمد العيسي لخدمة الرياضة اليمنية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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