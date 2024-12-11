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روسيا تعلن موقفها من الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

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روسيا تعلن موقفها من الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

روسيا تعلن موقفها من الحرب في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - كلمتك/خاص:

جددت روسيا، موقفها الثابت من دعم الحكومة الشرعية، والجهود الدولية والاقليمية الرامية لانهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.

جاء ذلك على لسان نائب مدير دائرة الشرق الاوسط في الخارجية الروسية، مكسيم مكسيموف، خلال لقائه اليوم، سفير اليمن لدى روسيا الإتحادية، الدكتور احمد الوحيشي.
وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في كافة المجالات.

واستعرض، الجانبان، مستجدات الاوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الوحيشي عن تقدير اليمن للحكومة الروسية على دعمها للحكومة والشعب اليمني وما تقدمه من مساعدات في المجال الانساني والتنموي للتخفيف من وطأة الأزمة الانسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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