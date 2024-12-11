مؤسسة مياه عدن: نقوم بإصلاح كسر بالخط الرئيسي القادم من حقل بئر أحمد - أخبار كلمتك

تقوم الفرق الفنية التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، حاليا، بأعمال إصلاح كسر في الخط الناقل للمياه الواصل من حقل مياه بئر أحمد بمديرية البريقة إلى محطة إعادة الضخ في البرزخ بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن.

وتشمل الأعمال إصلاح كسر في خط المياه الرئيسي قطر "24" انش في الخط البحري، مما سيتسبب في تأخير تموين المياه عن مديريتي صيرة والتواهي، وسيتم تموينهما بالمياه فور الانتهاء من اصلاح الكسر.

وأكد مدير المنطقة الأولى بمؤسسة مياه عدن المهندس أحمد خالد، أن فرق المؤسسة تبذل جهوداً كبيرة وبحسب الامكانيات المتاحة لديها لإصلاح الكسر وضمان وصول خدمة المياه لمديريات محافظة عدن.