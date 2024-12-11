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مؤسسة مياه عدن: نقوم بإصلاح كسر بالخط الرئيسي القادم من حقل بئر أحمد - أخبار كلمتك

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مؤسسة مياه عدن: نقوم بإصلاح كسر بالخط الرئيسي القادم من حقل بئر أحمد - أخبار كلمتك

مؤسسة مياه عدن: نقوم بإصلاح كسر بالخط الرئيسي القادم من حقل بئر أحمد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - كلمتك/خاص:

تقوم الفرق الفنية التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، حاليا، بأعمال إصلاح كسر في الخط الناقل للمياه الواصل من حقل مياه بئر أحمد بمديرية البريقة إلى محطة إعادة الضخ في البرزخ بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن.

وتشمل الأعمال إصلاح كسر في خط المياه الرئيسي قطر "24" انش في الخط البحري، مما سيتسبب في تأخير تموين المياه عن مديريتي صيرة والتواهي، وسيتم تموينهما بالمياه فور الانتهاء من اصلاح الكسر.

وأكد مدير المنطقة الأولى بمؤسسة مياه عدن المهندس أحمد خالد، أن فرق المؤسسة تبذل جهوداً كبيرة وبحسب الامكانيات المتاحة لديها لإصلاح الكسر وضمان وصول خدمة المياه لمديريات محافظة عدن.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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